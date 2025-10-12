Slušaj vest

Bobana Rajovića domaći mediji su uhvatili na aerodormu sa sinom, te je tom prilikom otkrio da li njegov naslednik, koji ga prati svuda na nastupuma, planira u budućnosti da se bavi pevanjem.

"On je moja desna ruka"

- Sin je sa mnom 24 sata, svuda idemo zajedno. Podrška je i asistent, moja desna ruka. On je u poslu sad, ali kao pevač ne sigurno jer je antisluhista, kad počne da peva ljudi beže, šalim se. Nije za pevanje, ali ovaj deo posla radi fenomenalno, daću mu do leta da bude na probi, pa ću ga zaposliti za stalno.

1/8 Vidi galeriju Sin Bobana Rajovića Foto: Privatna Arhiva, Printskrin/Instagram, Kurir

- Zadovoljan sam karijerom, ali puno se radi, stalno investiram, stalno jurim trčim da bih održavao neki nivo, ali isplati se.

"Bilo je glamurozno"

Boban Rajović je otkrio kako se proveo na 18. rođendanu sina Viki Miljković.

- Bilo je super, meni je drago kad me pozovu tako neke kolege. Viki i Taške su pozvali kolege sa kojima se druže, mi se družimo dugi niz godina. To je bilo glamurozno slavlje, bio sam sa ženom i sinom.

Supruga mu velika podrška

Boban Rajović priredio koncert kakav se ne pamti u Lebanama Foto: Privatna Arhiva



Boban često putuje, a kako kaže supruga mu je više od dve decenije najveća podrška.

- Navikla je, 25 godina je u tome. Ozbiljno je ušla u sistem, zna kad neću doći kući, kad ću doći, kad sam umoran. Prezadovoljan i hvala joj, izdržala je muški.

kurir/blic

Boban Rajović o duezu sa Anom Nikolić: