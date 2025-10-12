Slušaj vest

Smrt Halida Bešlića glavna je tema u regionu već danima, a vest o pevačevom odlasku najteže su podneli porodica, prijatelji, komšije i ljudi sa kojima je odrastao.

Halid će sutra biti ispraćen na večni počinak, a sada je Halidov kolega i prijatelj Osman Hadžić prisetio druženja sa pokojnim pevačem.

- Na momente se sećamo tih leih trenutaka. Kad sam bio kod Sejde i Dine na momente plačemo, on je pre svega davao važnost svemu kada ste u njegovom prisustvu, bio je iskren do kraja. Srećan sam što mi je bio kolega i prijatelj i što smo delili binu, znao sam da je teško... Nijednog momenta se nije video pesimizam. Život ide dalje, on je iza sebe ostavio velika dela. Bio je ponosan na sina, snahu... Posle udesa prvi put je došao u Nemačku, stalno je neko zvao kad su čuli da je tu. U jednom momentu je zaspao, on se javio i završio razgovor, ja sam ga pitao što mu je stalo uključen telefon i rekao mi: ''Da nisam stalno dostupan a ne bih bio to što jesam''. Uvek je tu bio za sve - rekao je Osman.

Osman Hadžić Foto: Pritnscreen/Pink TV

- Govorio je da ne oseća bol, da će pobediti bolest, bili smo sigurni da će pobediti bolest. Ja nisam video nekoga da je tako raspoložen i isti kao i pre bolesti - kaže pevač o Halidovim poslednjim danima i otkriva kako sve podnose udovica Sejda i sin Dino.

- Bio sam pre dana sa Sejdom, ona je kod kuće. Šok je za sve nas, a kamoli za njih. Dino me oduševljava kako je jak i kako podnosi. Sejda je dobro, ostavio ih je egzistencijalno sigurnim... Ona je u odličnom stanju, prima goste, prima pozive. Nadam se da će izaći iz ovog kao pobednik - rekao je Osman.

- Takav se rađa jednom u 100 godina. Neko ko može da ujedini ceo region. Moguće je da se ljudi pomažu, uvek se potencira nešto negativno među nama. Bio je ljudska gromada, hodajuća dobrota. On je imao takvu harizmu, kad ga vidite bude vam bolje.