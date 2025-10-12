Slušaj vest

Šabački vašar je već godina unazad, glavna trakcija kako među mladima, tako i onima što vole da tradicionalno obeleže ovaj dan. Reporterka Kurir televizije, Milica Stanojević, provela je vreme sa popularnim pevačim Erom Ojdanić:

Era je pristao na vožnju luna parkom, a kako je priznao, malo se i uplašio:

- Mislio sam da straha neće biti, ali se ja još ne dam, stara kajla sam. 

376215_251012.00_36_57_00.Still024.jpg
Milica i Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija

Pored luna parka, Era se najviše plaši zmije, a kada ju je video, odmah je poskočio. Popularni pevač imao je i nastup sa Atinom Ferari, a atmosferu je doveo do usijanja.

Era Ojdanić na Šabačkom vašaru Foto: Kurir Televizija

Era se latio mikrofona i zapevao pod krcatim šatorom, a novčanice su ubrzo krenule da lete oko njega.

Naime, pevač se prvo izašao na binu i podigao sve prisutne na noge, a onda je i sišao među goste i popeo se na stolicu.

Novčanice od 5.000 i 2.000 su odmah krenule ka njegovim rukama, a on više nije imao kud sa njima, pa ih je čak stavljao oko glave.

Jedan obožavatelj mu je čak i poklonio šešir koji je nosio na glavi, te ga je nakon para ukrasio i ovim modnim detaljem koji je Ojdanić rado prihvatio.

ERA OJDANIĆ SE UPLAŠIO U LUNA PARKU, PA ZAPALIO ŠABAČKI VAŠAR: Novčanice letele na sve strane! Izvor: Kurir televizija

