Jelena Karleuša i Ceca Ražnatović su 1998. godine zajedno gostovale u emisiji kod Minimaksa, a snimak nastao tom prilikom poslednjih dana viralan je na mrežama.

Na pomenutom snimku vidi se kako Veljko Ražnatović utrčava u studio, skače i vrišti dok Jelena na bini peva svoj veliki hit. Poznata po britkom jeziku Jelena je sada prokomentarisala tu situaciju za Kurir televiziju:

Jelena Karleuša i Veljko Ražnatović Foto: Kurir Televizija

- Sećam se tog snimka. On je bio sladak ali sa druge strane, roditelji ne kontrolišu svoju decu dok se bacaju kada neko peva. Ništa nisam rekla jer volim decu ali prezirem roditelje koji ne kontrolišu svoju decu i maltretiraju nas u avionima, studijima, prodavnicama, koji se bacakaju. Ta deca obično porastu u nevaspitane odrasle ljude. Vaspitajte svoju decu - rekla je Karleuša u emisiji "Stars" koja se emituje na Kurir televiziji.

Izvor: Kurir televizija

Kurir.rs