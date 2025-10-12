Slušaj vest

Pevačica Stojanka Mitrović Ćana govorila je o kolegi Halidu Bešliću koji je nedavno preminuo, a od koga se danima oprašta ceo region.

Ćana se prisetila kolege sa kojim je, kako kaže, često nastupala.

- Posle albuma "Nadam ti se", ja sam imala tu sreću da su se organizovala tri koncerta u Sloveniji gde su bila stvarno velika imena Halid Bešlić, Šemsa Suljaković, Mitar Mirić, Kemal Malovčić, to je bilo divno druženje divno iskustvo. Neizmerno mi je žao, i publika i svi su ovih dana sve rekli, svaka reč bi bila suvišna još dodatno. To je bio najvoljeniji čovek, pre svega čovek pa pevač na estradi. Govorio je da želi da ga pamte kao dobrog čoveka i uspeo je u tome. Kada neko ode sa ovog sveta vidimo ko je bio i šta je bio. Ostavio je predivne pesme za mnoge genracije... Pamtiću ga kao ljudinu i uvek je širio dobru energiju, nikad nije glumio veliku zvezdu, a bio je velika zvezda. Ljudi imaju jedan hit pa se jedva jave, a on je imao hiljadu hitova i uvek se prvi javi, takav je bio i Šaban Šaulić - rekla je Ćana o Halidu Bešliću.

Popularnost budi i prođe, čovek jesi ili nisi

Pevačica se dotakla i svoje karijere.

- Na početku se dosta ulaže u karijeru i najteže je da čovek napravi ime da bude svoj i prepoznatljiv i da te po tvom liku i delu ljudi upamte, a onda je teško zadržati to. Ako ljudi brzo dođu do popularnosti i nisu se napatili do stvaranja imena, ako dođe preko noći na brzinu i ode - dodala je.

- Popularnost može da te odvede u drugu krajnost. Sad se više vrednuju matrijalne stvari nego ljudskost. Popularnost bude i prođe, čovek ili jesi ili nisi.

Muž joj velika podrška

Ćana je progovorila o porodici koju ne eksponira u javnosti.

- To što sam ja javna ličnost, ne mislim da oni treba da se pojavljuju i daju intervjue. Svako ima svoje zanimanje, ljudi treba po tome da ga vrednuju a ne po tome čiji je sin, ćerka, pa im to ispadne zanimanje, dodala je sa osmehom i otkrila da ima veliku podršku od supruga.

- Suprug je zbog mene morao svoj posao da stavi u stranu, nismo imali ni babu ni dedu, svi su daleko i onda smo samo vaspitavali dete, otkrila je.