"JA BEZ TEBE NE MOGU DA ŽIVIM" Mileni Plavšić muž preminuo pre pet godina, sad objavila fotku, a ono što je napisala kida dušu (FOTO)
Pevačica Milena Plavšić pre pet godina ostala je bez supruga Duška Kneževića, koji je preminuo u bolnici na Zvezdari. Milenin muž se borio protiv kancera jetre, a ona je na sve načine pokušavala da mu pomogne u lečenju.
Danas, na njegovu godišnjicu, pevačica se na društvenim mrežama oglasila emotivnom porukom i uz pesmu pokojnog Halida Bešlića "Ja bez tebe ne mogu da živim".
"Danas je pet godina od kad te nema, a moja duša i dalje pati, kao da si juče otišao. Beskrajno te voli i stalno misli na tebe, samo tvoja Milena", napisala je Milena uz zajedničku fotografiju.
Pidsetimo, noseći se s ogromnim bolom usled niza tragedija, koje su je zadesile i na neki način zauvek obeležile, ona se dostojanstveno nosi sa tim.
- Najteže su mi bile noći i danas su mi najteže noći, kad legnem samo razmišljam. Toliko je toga bilo da uspomene i misli samo
naviru, a najteže je otarasiti se tih crnih misli, to mi je najteže, ali opet moram da budem jaka.