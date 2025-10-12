Slušaj vest

Pevačica Milena Plavšić pre pet godina ostala je bez supruga Duška Kneževića, koji je preminuo u bolnici na Zvezdari. Milenin muž se borio protiv kancera jetre, a ona je na sve načine pokušavala da mu pomogne u lečenju.

Danas, na njegovu godišnjicu, pevačica se na društvenim mrežama oglasila emotivnom porukom i uz pesmu pokojnog Halida Bešlića "Ja bez tebe ne mogu da živim". 

"Danas je pet godina od kad te nema, a moja duša i dalje pati, kao da si juče otišao. Beskrajno te voli i stalno misli na tebe, samo tvoja Milena", napisala je Milena uz zajedničku fotografiju. 

Pidsetimo, noseći se s ogromnim bolom usled niza tragedija, koje su je zadesile i na neki način zauvek obeležile, ona se dostojanstveno nosi sa tim. 

- Najteže su mi bile noći i danas su mi najteže noći, kad legnem samo razmišljam. Toliko je toga bilo da uspomene i misli samo
naviru, a najteže je otarasiti se tih crnih misli, to mi je najteže, ali opet moram da budem jaka.

