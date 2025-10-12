Slušaj vest

Pevačica Vanja Mijatović nedavno se razvela nakon dve godine braka, a sada je otkrila zbog čega sa Instagrama nije obrisala fotografije sa bivšim mužem.

Vanja je istakla da je mnogi kritikuju što na mrežama čuva uspomene iz braka.

- Ne vidim neki poseban značaj u tome, iskreno, ne bavim se nešto Instagramom i to me svi kritikuju. Nemam neki poseban razlog što tu stoji. Mislim da ću izbrisati ceo Instagram i da ću krenuti od početka, tako osećam da treba da uradim - rekla je pevačica.

Ona je objasnila i da prezime nakon udaje nije menjala, ali je zato pre nekoliko godina odlučila da promeni ime.

- Moje pravo ime je Ivana, ali sam promenila ime. Mama mi je dala dva imena kada sam se rodila, a ceo život me svi zovu Vanja. Često je dolazilo do zabuna, na primer na aerodromu, često se kupuje nova karta, prosto ljudi nisu znali da se zovem Ivana. Promenila sam i u dokumentima, sada sam Vanja Mijatović zdravo - rekla je ona.

Inače, Vanja je rekla nedavno i da je sa bivšim u prijateljskim odnosima.

- Istina je da se razvodim, i moram da kažem da mi je drago da se rastajemo kao normalni ljudi i prijatelji. Moram da kažem da su ljudi davali svakakve komentare i razlog našeg razvoda, ali da to nije istina, nije me ostavio jer sam debela, ili šta već - rekla je ona tada, prenosi Grand.

