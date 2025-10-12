Slušaj vest

Pevač Semir Džanković i njegova supruga Sanela otišli su u Meku na hodočašće.

Semir Džanković podelio je na Instagramu fotografije iz Meke, a u pozadini se vidi džamija koju smatraju najvećom svetijom u islamu. On je bio obučen u ihram, odeću koju muškarci nose tokom obavljanja hadža, a supruga je nosila hidžab.

Foto: Printscreen

Njihova ćerka je podelila na svom profilu fotografije roditelja i istakla da je zahvalna za svu ljubav i trud koji su joj pružili.

Prevario ženu sa koleginicom

1/7 Vidi galeriju Semir Džanković je svojevremeno pričao o najtežim životnim trenucima, ocu koji se u jednom trenutku borio za život i nemaštini u tom trenutku. Foto: Printscreen, Pritnscreen

Inače, Semir se proslavio učešćem u rijalitiju "Farma", a njegovu karijeru su obeležili skandali. Naime, tokom boravka u rijaliti programu javnost je saznala za njegovu prevaru i romansu koju je imao sa koleginicom Gabrijelom Pejčev. Tada se i Sanela pojavljivala u javnosti, mužu je odlučila da oprosti prevaru, a govorila je o Gabrijeli.

- Imam svoju porodicu i to je jedino što me interesuje. Semir će vam dati odgovore na sva vaša pitanja kad bude izašao sa Farme. Vreme će pokazati šta je istina. Semir i Gabrijela odavno nisu zajedno. Odlično znam da je ona mutna, a moj čovek je na Farmi lepo rekao da ne bi ušao u rijaliti da nema podršku svoje žene. Gabrijela priča svoju priču, a ja najbolje znam šta je bilo. Znate kako kažu, psi laju, karavani prolaze. Za pet godina braka nikad nisam osetila da me je prevario sve do tada. Žao mi je što su svu ljagu i bruku bacili na njega, a ona je ta koja treba da se stidi, a ne da se ponosi što je bila ljubavnica oženjenog čoveka - rekla je ona tada.

"Bila sam ljubavnica"

Podsetimo, Pejčeva je nedavno javno progovorila o vezi sa oženjenim kolegom koji se ubrzo, nakon što se saznalo za njegovu aferu sa koleginicom, pomirio sa suprugom koja mu je oprostila preljubu.

1/8 Vidi galeriju Ispovest pevačice koja je bila sa Cecinim bratom. Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Pink, Printscreen Instagram

- To je jedna od situacija gde sam najviše bila poljuljana. Velika je medijska pompa bila u tom trenutku. Iz te situacije je izašlo to da je neko bio povređen mnogo više nego ja ili mnogo više nego on. Mislim da njegovu suprugu, Sanelu - rekla je Gabrijela nedavno, koja je priznala da je Semira volela.

- Volela sam ga. Prekinula sam taj odnos jer je bio oženjen, ali u tom trenutku nisam razmišljala ni o kome, osim o sebi. Bila sam jako sebična - priznala je ona, koja je ne krije da je bila ljubavnica.

- Bila sam ljubavnica. Da su mogli da me obese u centru grada, obesili bi me. Ja sam toliko bila medijski rastrgnuta da to nije bilo normalno - rekla je pevačica.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: