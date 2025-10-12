Slušaj vest

Kod Večne vatre u Sarajevu gde je planirano održavanje skupa u čast preranog odlaska legendarnog Halida Bešlića jutros je postavljena bina, a među prvima je stigla pevačica Nikolina Kovač.

Ona je stigla u crnini, crnom odelu, među prvima kod Večne vatre gde će večeras Sarajlije u čast Halida pevati njegove pesme:

- Dobro sam, kako se mora - rekla je kratko.

1/5 Vidi galeriju Osim Nikoline Kovač, na skupu su se pojavili i poznati muzičar Dragan Stojković Bosanac, pevačica Hanka Paldum, glumac Emir Hadžihafizbegović, kao i Kenan, bivši dečko Rijalde Foto: Kurir

Osim Nikoline Kovač, na skupu su se pojavili i poznati muzičar Dragan Stojković Bosanac, pevačica Hanka Paldum, glumac Emir Hadžihafizbegović, kao i Kenan, bivši dečko Rijalde.

Foto: Kurir

Okupljanja u regionu

Podsećamo, osim u Sarajevu u čast Halidu Bešliću biće upriličena okupljanja i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, regiona i sveta.

Od legende narodne muzike oprostiće se njegovi poštovaoci u skoro 100 gradova i to s početkom u 17 sati u većini mesta.

Sahrana

1/6 Vidi galeriju Pripreme za sahranu Halida Bešlića Foto: Kurir/A.J.Panić

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: