Sarajevo se danas oprašta od legendarnog pevača Halida Bešlića, čija je smrt 7. oktobra duboko potresla ceo region.

U njegovu čast, kod Večne vatre, jednog od simbola grada, tačno u 17 časova su se okupilo 30.000 građana koji će na taj način odati počast pevaču.

Plamen koji inače gori neprekidno, danas je ugašen, u znak poštovanja prema legendi koja je obeležila živote.

Njegove pjesme nisu bile samo stihovi, već mali zapisi života, o ljubavi, o inatu, o putu, o zemlji.

Program je počeo izvođenjem pesme “Sarajevo, ljubavi moja” Kemala Montena i to dečijeg hora.

Danima unazad, širom Balkana ljudi se okupljaju u svojim gradovima gde pevaju pesme pevača kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, a pored njegove muzike, Halid Bešlić važio je za jednog od najvećih humanitaraca.

Različiti gradovi, isto vreme, ista emocija.

Od poznatih skupu prisustvuje i Nikolina Kovač, Dragan Stojković Bosanac, Hanka Paldum, Želja iz Crvene jabuke…

