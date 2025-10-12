SARAJEVO SE OPRAŠTA OD HALIDA, SVI U SUZAMA! 30.000 ljudi izašlo na ulice, emocije na vrhuncu! Pogledajte samo ove kadrove (VIDEO)
Sarajevo se danas oprašta od legendarnog pevača Halida Bešlića, čija je smrt 7. oktobra duboko potresla ceo region.
U njegovu čast, kod Večne vatre, jednog od simbola grada, tačno u 17 časova su se okupilo 30.000 građana koji će na taj način odati počast pevaču.
Plamen koji inače gori neprekidno, danas je ugašen, u znak poštovanja prema legendi koja je obeležila živote.
Njegove pjesme nisu bile samo stihovi, već mali zapisi života, o ljubavi, o inatu, o putu, o zemlji.
Program je počeo izvođenjem pesme “Sarajevo, ljubavi moja” Kemala Montena i to dečijeg hora.
Danima unazad, širom Balkana ljudi se okupljaju u svojim gradovima gde pevaju pesme pevača kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, a pored njegove muzike, Halid Bešlić važio je za jednog od najvećih humanitaraca.
Različiti gradovi, isto vreme, ista emocija.
Od poznatih skupu prisustvuje i Nikolina Kovač, Dragan Stojković Bosanac, Hanka Paldum, Želja iz Crvene jabuke…
