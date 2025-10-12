Slušaj vest

“Prvi poljubac”, “Miljacka”,”Crna ruža”, “Romanija” hitovi su čuvenog Halida Bešlića koji nas je prošlog utorka napustio u 72. godini, a u njegovu čast danas je pevao i Beograd.

U Skadarliji, jednoj od najlepših ulica u prestonici, koja je bila i njegova omiljena beogradska ulica, danas su se u sedamnaest časova okupili građani, postovaoci lika i dela slavnog umetnika i kroz pesmu mu odali počast.

Muzičari su svirali, narod je uglas pevao, plakao, a najviše aplaudirao. Ljudi su pristizali iz svih delova grada i skromno dali svoj doprinos ovom događaju, koji je organizovan u čak 51 zemlji sveta.

Halidova koleginica Vanesa Šokčić takođe je bila među sugrađanima i telefonom ovekovecila ove trenutke.

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je u bolnici u Sarajevu nakon kraće i teške bolesti. Legendarni pevač biće sahranjen u ponedeljak, 13. oktobra u Sarajevu, a istog dana će biti održana i komemoracija.

