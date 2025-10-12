Slušaj vest

“Prvi poljubac”, “Miljacka”,”Crna ruža”, “Romanija” hitovi su čuvenog Halida Bešlića koji nas je prošlog utorka napustio u 72. godini, a u njegovu čast danas je pevao i Beograd.

U Skadarliji, jednoj od najlepših ulica u prestonici, koja je bila i njegova omiljena beogradska ulica, danas su se u sedamnaest časova okupili građani, postovaoci lika i dela slavnog umetnika i kroz pesmu mu odali počast.

Romanija Izvor: Kurir

Muzičari su svirali, narod je uglas pevao, plakao, a najviše aplaudirao. Ljudi su pristizali iz svih delova grada i skromno dali svoj doprinos ovom događaju, koji je organizovan u čak 51 zemlji sveta.

Halid Bešlić Skadarlija Foto: Petar Aleksić

Halidova koleginica Vanesa Šokčić takođe je bila među sugrađanima i telefonom ovekovecila ove trenutke.

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je u bolnici u Sarajevu nakon kraće i teške bolesti. Legendarni pevač biće sahranjen u ponedeljak, 13. oktobra u Sarajevu, a istog dana će biti održana i komemoracija.

Okupljeni ljudi u skadarliji? Upravo se peva samo za tebe beogradjanko mala Izvor: Kurir

Ne propustiteStarsGRAĐANI U SARAJEVU STIŽU DA ODAJU POČAST HALIDU BEŠLIĆU! Među prvima stigla ova pevačica iz Beograda, samo izustila jedno, a tu su i ove zvezde
x News1 Dragana Udovicic copy.jpg
StarsĆANA O HALIDU BEŠLIĆU I KOLIKO JE VELIK ČOVEK BIO: Ljudi imaju jedan hit pa se jedva jave, a on je imao hiljadu hitova i uvek se javljao prvi
Halid Bešlić Ćana.jpg
Stars"GOVORIO JE DA NE OSEĆA BOL, VEROVAO JE DA ĆE POBEDITI BOLEST" Osman Hadžić bio uz Halida do poslednjeg dana, otkrio i kako se njegova porodica bori s gubitkom
Halid Bešlić.jpg
StarsVEČNA VATRA U SARAJEVU UGAŠENA ZBOG HALIDA BEŠLIĆA: Plamen koji inače gori neprekidno u znak poštovanja prema legendi isključen
IMG-20251012-WA0196.jpg

Halid Bešlić Izvor: Kurir