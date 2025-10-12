DRAMA NA SKUPU U ČAST HALIDA BEŠLIĆA U SARAJEVU: Poznatom glumcu pozlilo, ljudi pritekli u pomoć (VIDEO)
Sarajevo se danas oprašta od legendarnog pevača Halida Bešlića, čija je smrt 7. oktobra duboko potresla ceo region, a događaj je obeležila jedna neprijatna situacija.
U njegovu čast, kod Večne vatre — jednog od najprepoznatljivijih simbola grada — tačno u 17 časova okupilo se oko 30.000 građana. Ovaj masovni skup organizovan je kao emotivni omaž pevaču koji je decenijama unazad osvajao srca publike širom Bosne i Hercegovine i regiona.
Glumcu pozlilo
Među prisutnima bili su i brojni poznati umetnici i ličnosti iz javnog života. Jedan od njih bio je i glumac Emir Hadžihafizbegović, koji je, nažalost, tokom trajanja skupa osetio slabost i pozlilo mu je. Na sreću, ljudi u njegovoj blizini brzo su reagovali i pritekli mu u pomoć, čime je sprečena veća neprijatnost.
Okupljanja u regionu
Podsećamo, osim u Sarajevu u čast Halidu Bešliću biće upriličena okupljanja i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, regiona i sveta.
Od legende narodne muzike oprostiće se njegovi poštovaoci u skoro 100 gradova i to s početkom u 17 sati u većini mesta.
Sahrana
Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.
Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.
