U Sarajevu na skupu povodom smrti Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak, 7. oktobra, okupilo se oko 30.000 ljudi koji su mu i ovom prilikom odali počast.

Tu su i njegovi saradnici, prijatelji, ali i sin Dino, kao i njegova deca, Halidovi unuci. Oni stoji odmah pored bine i tužnim pogledom prate sve šta se dešava na skupu. Sin Dino, koji je do poslednjeg dana bio uz svog oca 24 sata, ne prestaje da plače. Dok se čuje hit "Romanija" suze mu se slivaju niz lice i sve vreme grli svoje naslednike, koji su legendarnom pevaču bili najveća radost.

Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, legendarni pevač je i u najtežim danima, dok je vodio borbu za život, mislio na njih. Jednom prijatelju, kako smo saznali je rekao da želi da još poživi kako bi ga unuci što duže pamtili živog. Oni su mu stalno bili u mislima, a i u svojim intervjuima rado je govorio o njima.

Svojevremeno ih je i ubacio i u spot za pesmu "Taman je".

U čast halida Bešlića, kod Večne vatre, jednog od simbola grada sarajeva, tačno u 17 časova okupilo se 30.000 građana koji na taj način odaju počast pevaču.

Foto: Petar Aleksić

Plamen koji inače gori neprekidno, danas je ugašen, u znak poštovanja prema legendi koju su voleli na prostoru celog Balkana.

Program je počeo izvođenjem pesme “Sarajevo, ljubavi moja” Kemala Montena i to dečijeg hora.

Građani Bosne i Hercegovine danima su duboko potreseni vestima o preranoj smrti legendarnog Halida Bešlića. Danas, u znak poštovanja i tuge, okupljaju se širom zemlje, kao i u gradovima regiona, da odaju poslednju počast svom omiljenom pevaču

Danima unazad, širom Balkana ljudi se okupljaju u svojim gradovima gde pevaju pesme pevača kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, a pored njegove muzike, Halid Bešlić važio je za jednog od najvećih humanitaraca.