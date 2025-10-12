Slušaj vest

U Sarajevu na skupu povodom smrti Halida Bešlića, koji je preminuo u utorak, 7. oktobra, okupilo se oko 30.000 ljudi koji su mu i ovom prilikom odali počast.

Tu su i njegovi saradnici, prijatelji, ali i sin Dino, kao i njegova deca, Halidovi unuci. Oni stoji odmah pored bine i tužnim pogledom prate sve šta se dešava na skupu. Sin Dino, koji je do poslednjeg dana bio uz svog oca 24 sata, ne prestaje da plače. Dok se čuje hit "Romanija" suze mu se slivaju niz lice i sve vreme grli svoje naslednike, koji su legendarnom pevaču bili najveća radost.

WhatsApp Image 2025-10-12 at 17.37.33.jpeg
Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, legendarni pevač je i u najtežim danima, dok je vodio borbu za život, mislio na njih. Jednom prijatelju, kako smo saznali je rekao da želi da još poživi kako bi ga unuci što duže pamtili živog. Oni su mu stalno bili u mislima, a i u svojim intervjuima rado je govorio o njima.

Place sin uz prvi poljubac, najtuznija slika veceri Izvor: Kurir

Svojevremeno ih je i ubacio i u spot za pesmu "Taman je".

U čast halida Bešlića, kod Večne vatre, jednog od simbola grada sarajeva, tačno u 17 časova okupilo se 30.000 građana koji na taj način odaju počast pevaču.

WhatsApp Image 2025-10-12 at 17.37.03.jpeg
Foto: Petar Aleksić

Plamen koji inače gori neprekidno, danas je ugašen, u znak poštovanja prema legendi koju su voleli na prostoru celog Balkana.

Program je počeo izvođenjem pesme “Sarajevo, ljubavi moja” Kemala Montena i to dečijeg hora.

Građani Bosne i Hercegovine danima su duboko potreseni vestima o preranoj smrti legendarnog Halida Bešlića. Danas, u znak poštovanja i tuge, okupljaju se širom zemlje, kao i u gradovima regiona, da odaju poslednju počast svom omiljenom pevaču Foto: Petar Aleksić

Danima unazad, širom Balkana ljudi se okupljaju u svojim gradovima gde pevaju pesme pevača kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, a pored njegove muzike, Halid Bešlić važio je za jednog od najvećih humanitaraca.

Ne propustiteStarsDRAMA NA SKUPU U ČAST HALIDA BEŠLIĆA U SARAJEVU: Poznatom glumcu pozlilo, ljudi pritekli u pomoć (VIDEO)
Halid Beslic 888888.jpg
StarsBEOGRAD SE OPROSTIO OD HALIDA BEŠLIĆA: Poštovaoci njegovog lika i dela zapevali u Skadarliji u čast legendarnog pevača: Doša i ova pevačica
Halid Bešlić (35).jpeg
StarsSARAJEVO SE OPRAŠTA OD HALIDA, SVI U SUZAMA! 30.000 ljudi izašlo na ulice, emocije na vrhuncu! Pogledajte samo ove kadrove (VIDEO)
Halid Be[li'.jpg
StarsĆANA O HALIDU BEŠLIĆU I KOLIKO JE VELIK ČOVEK BIO: Ljudi imaju jedan hit pa se jedva jave, a on je imao hiljadu hitova i uvek se javljao prvi
Halid Bešlić Ćana.jpg

Romanija Izvor: Kurir