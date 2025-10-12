Slušaj vest

Građani Bosne i Hercegovine danima su duboko potreseni vestima o preranoj smrti legendarnog Halida Bešlića. Danas, u znak poštovanja i tuge, okupljaju se širom zemlje, kao i u gradovima regiona, da odaju poslednju počast svom omiljenom pevaču.

1/24 Vidi galeriju Građani Bosne i Hercegovine danima su duboko potreseni vestima o preranoj smrti legendarnog Halida Bešlića. Danas, u znak poštovanja i tuge, okupljaju se širom zemlje, kao i u gradovima regiona, da odaju poslednju počast svom omiljenom pevaču Foto: Petar Aleksić

I Hanki Paldum pozlilo

Na jednom od ovih emotivnih skupova, kojem je prisustvovala i velika diva narodne muzike Hanka Paldum, došlo je do neprijatne situacije kada joj je, savladana emocijama i sećanjima na Halida, iznenada pozlilo.

Naime, pevačica je tokom govora istakla da joj je Halid bio veliki prijatelj, ne samo kolega, a u jednom trenutku su je preplavile emocije i njoj je pozlilo.

Ona je odmah sišla sa bine, a svi su joj potrčali u pomoć.

Foto: Kurir

Sličnu situaciju doživeo je i istaknuti glumac Emir Hadžihafizbegović. Srećom, u oba slučaja prisutni su brzo reagovali i pružili potrebnu pomoć, pa su se i Hanka i Emir ubrzo oporavili i vratili među okupljene, nastavljajući da, zajedno sa svima, odaju počast voljenom umetniku.

Okupljanja u regionu

Podsećamo, osim u Sarajevu u čast Halidu Bešliću biće upriličena okupljanja i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, regiona i sveta.

Od legende narodne muzike oprostiće se njegovi poštovaoci u skoro 100 gradova i to s početkom u 17 sati u većini mesta.

Sahrana

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.