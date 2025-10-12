Slušaj vest

Vanesa Šokčić jedina je estradna umetnica koju smo primetili u Skadarliji gde je došla sa prijateljima da oda počast prijatelju i kolegi Halidu Bešliću.

Pevacica je kroz suze ispričala po čemu će pamtiti muzičku legendu:

Vanesa Šokičić Foto: Kurir, BoBa Nikolić

- Ja sam upoznala Halida preko svog oca. Tata se tada družio sa Nazifom Gljivom. Ovih dana kruže snimci kako je on ušao u restoran dok su tata i Gljiva plaćali ceh, ja sam bila na tom koncertu i predala sam buket cveća Halidu u ime restorana mog oca - priseća se Vanesa i nastavlja:

- Od tada kreće prijateljstvo. Ja se tada nisam bavila pevanjem, imala sam šesnaest godina. Posle počinjem da pevam, 1987. godine i kreću saveti od Halida kako treba da radim. U svakom pogledu Halid je bio prepunog srca i ono što je Džej bio za Srbiju, to je Halid bio za Bosnu i ne samo za Bosnu, već je spojio svet. Velika zvezda i mnogo dobar čovek, vredan svakog poštovanja. Ljude ne možete da prevarite kada je neko dobar čovek, to ne može da se sakrije - rekla je na kraju Vanesa.

Sećanje na Halida Bešlića
Sećanje na Halida Bešlića Foto: Printscreen/Instagram

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra, a biće sahranjen u ponedeljak, 13. oktobra u Sarajevu.

Ne propustiteStarsTUGA SAVLADALA HANKU PALDUM! Pozlilo joj tokom emotivnog oproštaja od Halida
WhatsApp Image 2025-10-12 at 17.42.58 (1).jpeg
StarsDRAMA NA SKUPU U ČAST HALIDA BEŠLIĆA U SARAJEVU: Poznatom glumcu pozlilo, ljudi pritekli u pomoć (VIDEO)
Halid Beslic 888888.jpg
StarsSARAJEVO SE OPRAŠTA OD HALIDA, SVI U SUZAMA! 30.000 ljudi izašlo na ulice, emocije na vrhuncu! Pogledajte samo ove kadrove (VIDEO)
Halid Be[li'.jpg
StarsGRAĐANI U SARAJEVU STIŽU DA ODAJU POČAST HALIDU BEŠLIĆU! Među prvima stigla ova pevačica iz Beograda, samo izustila jedno, a tu su i ove zvezde
x News1 Dragana Udovicic copy.jpg

 ešlić preminuo je 7. oktobra, a biće sahranjen u ponedeljak, 13. oktobra u Sarajevu.