- Ja sam upoznala Halida preko svog oca. Tata se tada družio sa Nazifom Gljivom. Ovih dana kruže snimci kako je on ušao u restoran dok su tata i Gljiva plaćali ceh, ja sam bila na tom koncertu i predala sam buket cveća Halidu u ime restorana mog oca - priseća se Vanesa i nastavlja:

- Od tada kreće prijateljstvo. Ja se tada nisam bavila pevanjem, imala sam šesnaest godina. Posle počinjem da pevam, 1987. godine i kreću saveti od Halida kako treba da radim. U svakom pogledu Halid je bio prepunog srca i ono što je Džej bio za Srbiju, to je Halid bio za Bosnu i ne samo za Bosnu, već je spojio svet. Velika zvezda i mnogo dobar čovek, vredan svakog poštovanja. Ljude ne možete da prevarite kada je neko dobar čovek, to ne može da se sakrije - rekla je na kraju Vanesa.