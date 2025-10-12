Slušaj vest

Na današnjem skupu u Sarajevu, organizovanom u čast Halida Bešlića, pojavio se i pevač Marko Rokvić, kako bi odao počast velikanu narodne muzike.

Sarajevo se danas oprašta od legende čija je smrt 7. oktobra duboko potresla ceo region. Kod Večne vatre, jednog od simbola grada, tačno u 17 časova okupilo se oko 30.000 građana koji su došli da mu uputе poslednji pozdrav kroz pesmu, tišinu i suze.

Među prisutnima bilo je i mnogo Halidovih kolega i prijatelja. Marko Rokvić, slomljen od tuge, u jednom trenutku je tešio Halidovog sina Dina, ne skrivajući emocije. Sa njima je bio i poznati muzičar Dražen Žerić Žera, koji je takođe došao da oda počast preminulom umetniku.

Tuga savladala Hanku

Na jednom od ovih emotivnih skupova, kojem je prisustvovala i velika diva narodne muzike Hanka Paldum, došlo je do neprijatne situacije kada joj je, savladana emocijama i sećanjima na Halida, iznenada pozlilo.

Naime, pevačica je tokom govora istakla da joj je Halid bio veliki prijatelj, ne samo kolega, a u jednom trenutku su je preplavile emocije i njoj je pozlilo.

Ona je odmah sišla sa bine, a svi su joj potrčali u pomoć.

