Danas su se u Sarajevu okupili građani kako bi odali počast Halidu Bešliću, koji je nakon duge i teške borbe ipak izgubio bitku i, nažalost, preminuo, a na samom kraju ovog skupa, građanima se obratio i Halidov sin, Dino Bešlić.

Dino Bešlić izašao je sa sinom i ćerkom pred građane Sarajeva, te su se svo troje poklonili čitavom gradu, u znak zahvalnosti što se preko 30.000 građana okupilo kod Večne vatre, simbola ovog grada.

Nakon toga, Dino, Halidov sin, obratio se čitavom Sarajevu dirljivim rečima.

- Hvala mome Sarajevu, hvala čitavom svetu i Evropi, dok ste vi živi, živ je i moj otac. Hvala što ste me ispoštovali na ovaj način, hvala lepo - rekao je Dino, sin Halida Bešlića.

Za sam kraj okupljanja u Halidovu čast, Sarajevom zaorila se njegov veliki hit, numera "Sarajevo, grade moj", te su svi pevali uglas.

Za Kurir Dino je na pitanje kako se drži, kratko odgovorio:

- Dobro sam!

Sahrana

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

