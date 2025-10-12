EMINA JAHOVIĆ I ČEDA JOVANOVIĆ ZADRŽANI NA GRANICI! Pevačica i političar proveli sat i po vremena u razgovoru sa državnim službenicima, evo šta se desilo
Emina Jahović i Čeda Jovanović viđeni su večeras na prelazu Srbija-Bosna i Hercegovina. Tom prilikom,pevačica i političar zadržani su na graničnom prelazu Karakaj prema Zvorniku. Emina i njen prijatelj su u razgovoru sa službenisima provela oko sat i po vremena i za sada nije poznato koji je razlog njenog zadržavaja pred državnim organima.
Zadržana na kontroli
To nam je ispričao očevidac koji se zadesio u koloni na licu mesta, a koji je krenuo za Sarajevo.
- Mi smo bili na graničnom prelazu evo pre oko dva sata koliko je prošlo. Porodično smo krenuli na put za Sarajevo. Videli smo Eminu sa još nekim ljudima u vozilu ispred nas. Predali su dokumenta i posle su joj rekli da se skloni sa strane. Izašli u iz automobila i razgovarali sa službenicima. Iza nas je bio i Čedomir Jovanović. Njega je spazila moja majka. Stali smo da predamo neku dokumentaciju i on je vozilom sa prijateljme prošao do prozora gde se kontrolišu dokumenta. Mnogi putnici su bez ikakvih problema prošli, ali Emina i Čeda su bili na ispitivanju. Mi smo prošli, a prijatelji koji su bili sa nama iza u koloni su ostali i dalje na granici pa su saznali da je Čeda zadržan. Emina je prošla jer su naz na putu zaobišli. Vozilo je bilo sa beogradskim tablacima, a mercedes je u pitanju-ispričao nam je očevidac.
Morao da reguliše obaveze
Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Eminom i sa Jovanovićem, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.