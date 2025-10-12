- Mi smo bili na graničnom prelazu evo pre oko dva sata koliko je prošlo. Porodično smo krenuli na put za Sarajevo. Videli smo Eminu sa još nekim ljudima u vozilu ispred nas. Predali su dokumenta i posle su joj rekli da se skloni sa strane. Izašli u iz automobila i razgovarali sa službenicima. Iza nas je bio i Čedomir Jovanović. Njega je spazila moja majka. Stali smo da predamo neku dokumentaciju i on je vozilom sa prijateljme prošao do prozora gde se kontrolišu dokumenta. Mnogi putnici su bez ikakvih problema prošli, ali Emina i Čeda su bili na ispitivanju. Mi smo prošli, a prijatelji koji su bili sa nama iza u koloni su ostali i dalje na granici pa su saznali da je Čeda zadržan. Emina je prošla jer su naz na putu zaobišli. Vozilo je bilo sa beogradskim tablacima, a mercedes je u pitanju-ispričao nam je očevidac.