NEKA MI SE JAVI AKO SE NEKO ZAMERIO S NJIM..." Bosanac slomljen od bola progovorio o Bešliću: On je bio jedan, jedinstven... Bolni detalji
Večeras su se u Sarajevu, kod Večne vatre, poznate istorijske znamenitosti okupili građani koji su odali počast preminulom Halidu Bešliću.
Među prisutnima pojavile su se i mnoge poznate ličnosti, među kojima je bio i Dragan Stojković Bosanac.
Poznati harmonikaš je bio vidno utučen i potrešen, međutim, za medije je kratko prokomentarisao sa teškim uzdahom na samom početku razgovora.
- I drugovali i sarađivali, iste godine rođeni...Od prvog dana odlično se razumeli od prvih dijamanata i drugih uspešnih ploča, pesama...Ja ne znam šta bih rekao, sve je rečeno. Rekao bih dve reči: Halid Bešlić, nema druge. On je bio jedan jedini, jedinstven.
Da li će na sceni biti kombinacije kakav su bili Bosanac i Halid, muzičar je kratko prokomentarisao
- Hvala Bogu život ide dalje i biće kombinacija i naravno na mlađima svet ostaje, neka omladina ide napred i kvalitet će pobediti. Halid je to postavio, dao do znanja davao je nesebično od sebe i primao od publike od svog naroda.
A kakav je bio privatno, kratko je potvrdio:
- Neka mi se javi ako se neko s njim zamerio, ako postoji svaka čast.
Sahrana
Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.
Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.
