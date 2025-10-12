Slušaj vest

Večeras su se u Sarajevu, kod Večne vatre, poznate istorijske znamenitosti okupili građani koji su odali počast preminulom Halidu Bešliću.

Među prisutnima pojavile su se i mnoge poznate ličnosti, među kojima je bio i Dragan Stojković Bosanac.

Poznati harmonikaš je bio vidno utučen i potrešen, međutim, za medije je kratko prokomentarisao sa teškim uzdahom na samom početku razgovora.

- I drugovali i sarađivali, iste godine rođeni...Od prvog dana odlično se razumeli od prvih dijamanata i drugih uspešnih ploča, pesama...Ja ne znam šta bih rekao, sve je rečeno. Rekao bih dve reči: Halid Bešlić, nema druge. On je bio jedan jedini, jedinstven.

Da li će na sceni biti kombinacije kakav su bili Bosanac i Halid, muzičar je kratko prokomentarisao

- Hvala Bogu život ide dalje i biće kombinacija i naravno na mlađima svet ostaje, neka omladina ide napred i kvalitet će pobediti. Halid je to postavio, dao do znanja davao je nesebično od sebe i primao od publike od svog naroda.

A kakav je bio privatno, kratko je potvrdio:

- Neka mi se javi ako se neko s njim zamerio, ako postoji svaka čast.

Sahrana

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

