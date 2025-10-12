Slušaj vest

Sarajevo se danas oprostilo od legendarnog pevača Halida Bešlića, čiji je odlazak 7. oktobra duboko potresao ceo region, a među mnogima koji su došli da mu odaju počast bila je i pevačica Nikolina Kovač.

Nikolina je sa knedlom u grlu progovorila o svom kolegi i prijatelju koji je ostavio trag na njenu karijeru i život, jer kako je priznala mnoge dobre životne savete dobila je od njega:

-Ovo je meni sad toliko preteško i prvi dan kada smo se čuli ja sam rekla da prosto nisam sposobna, da prosto ne mogu da zamislim da ga nema, da više nije među nama. Ogromna je odgovornost i ne postoje reči koje bi mogle da opišu koja je bio veličina, ono što je istina jeste da sve moguće razlike , sve reke , ulice je taj čovek ujedinio zbog svoje duše i dobrote. osim što je bio vrhunski izvođač bio je i svetionik dobrote. Da li na ulici, bini...uvek je bio isti. Bilo mi je fascinantno bio je zvezda a toliko jednostavan. Čas je bila što dišete vazduh sa takvim čovekom, aj što sam sarađivala... tako je malo dobrih ljudi, sve se radi iz interesa a on je bio, ne postoji reč da bi ga opisala.... Jeza me hvata...kako ću ja to, šta će biti dovoljno dobro da se zahvalim kažem hvala - u suzama je rekla Nikolina.

Nikolina je kroz suze priznala da kao Halida, u ovom poslu neće imati prijatelja.

- On je bio čovek nadljudskih vrednosti. Sinoć dok sam putovala na jednoj radio stanici išle su pesme u njegovu čast, to je neverovatno koji su to hitovi. Ne postoji pesma koja nije hit.

- Otišao je jedan deo moje duše i ogromna praznina koju niko neće moći da nadomesti. Svesna sam da u ovom poslu nemam takvog prijatelja kao što sam imala u njemu.

Pevačica se prisetila i njihovog poslednjeg razgovora.

- To je bilo sedam dana pre nego će se ovo desiti. Ja sam se sa njim zezala. Bila sam u studiju snimala kaver. On je bio šaljivdžija čovek koji je pokretač. Nikad nije bio u negativnom raspoloženju. Uvek smo se zezali, taj poslednji razgovor je tekao tako. Rekla sam mu da će sve biti dobro i da se uskoro vidimo, i prosto, eto. Bog ima drugačije planove za nas. Veliki gubitak za čovečanstvo i njegov grad. Ali vidite da su se svi gradovi ujedinili i dišu jednom dušom.

Savet koji će za života pamtiti a koji je dobila od njega bio je da ostane dostojanstvena u svom poslu:

- Poznato je da se koketira u muzici, da se peva ono što je popularno. On je meni uvek govorio "ma ti ništa ne pevaš što je popularno...šta tebi leži na duši i budi to što jesi i doćiće sve na svoje, nemoj da prihvataš razne ponude, da ceniš sebe pa kako ide ide, da bude dostojanstveno -zaključila je Nikolina.

Sahrana

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.