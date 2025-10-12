Slušaj vest

O raskidu Asmina Durdžića i Stanija Dobrojević ne prestaje da se priča.

Asmin je rešio da stavi tačku na njihovu vezu, pa je i Stanija izjavila da je kraj, a sada se Durdžić, po svemu sudeći, predomislio.

Mina Vrbaški je u "Eliti 9" sedela napolju sa Asminom Durdžićem, usled čega je on izjavio ljubav Staniji Dobrojević.

- Sad ću biti iskren. Ljubavi moja, Stanija... - rekao je on.

- Volim te najviše na svetu, Stanija! - dodao je potom.

Stanija se oglasila

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Starleta Stanija Dobrojević se nakon što ju je Asmin Durdžić javno ostavio, oglasila na mrežama i rekla da su se konačno oboje složili oko jedne stvari, odnosno njihovog raskida.

Stanija se nije dugo oglašavala po pitanju raskida, sve do sada. Iako su svi očekivali da će udariti na svog već sada bivšeg, Dobrojevićeva je ipak bila kratka i samo poručila da su se posle mnogo vremena njih dvoje konačno složili oko jedne stvari - njihovog raskida.

- Ne znam više ni šta da pričam, šta da iskomentarišem, šta da kažem sem da smo se izgleda on i ja složili oko jedne stvari, crvenog kartona. Da... - rekla je Stanija na svom Instagramu.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: