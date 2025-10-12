Slušaj vest

Pevačica Marina Tadić (42) vlasnica je kuće na Avali koju izdaje za proslave, a kako je i sama priznala, zbog nekretnine je upala u velike dugove.

Marina je podigla kredit kako bi pokrenula privatan biznis, a o finansijskim problemima je tada govorila.

- Zbog te kuće sam bankrotirala! U svakom poslu je tako, prvo daš pare, pa se nadaš da će ti se vratiti, a ja sam dala sve što sam imala - rekla je Marina tada za "Informer".

- Bez preterivanja, sav novac sam uložila u novi posao. Još sam u kreditu, koji još uvek otplaćujem i ko zna do kada ću. Ali ne žalim, mislim da sam uložila u pravu stvar. Nikada nisam govorila o novcu i ne želim da kažem koliko sam uložila, važno je da je to nešto što će meni u budućnosti donositi ne samo zaradu, već i zadovoljstvo.

Poznato je da pevačica privatan život vešto skriva od očiju javnosti, a sada je na Instagramu podelila fotografiju sa svadbe čiji je gost bila, a stajlingom je mnoge dame oduševila.

Marina se odlučila za dugačku crnu haljinu sa dekolteom i dubokim prorezom na leđima, kao i cipele iste boje.

"Udala sam se za prijatelja dugogodišnjeg"

Muž Marine Tadić nije ljubitelj publiciteta, pa se iz tog razloga nije ništa o njemu znalo do skoro iako su znatiželjni fanovi priželjkivali da saznaju kako tačno izgleda muškarac kojem je pošlo za rukom da osvoji pevačicu i koji su to njegovi kvaliteti.

Ipak, Marina se oslobodila, te je u poslednje vreme sve češće s njim posećivala javne događaje, ali i postavljala na društvene mreže njihove porodične zajedničke trenutke.

Pevačica je jednom prilikom otkrila pojedine detalje njihovog odnosa, te je priznala da se njih dvoje poznaju od ranije i da su dugo bili prijatelji, nakon čega se izrodila ljubav.

- Imam sreću, ja sam se udala za svog prijatelja dugogodišnjeg. Dupunjujemo se, nisam dozvolila da on totalno očekuje od mene sve, da smatra da je to normalno i da se ne trudi. Moraš da ga uključiš. Koliko mu daš, toliko će i očekivati" započela je priču, pa nastavila:

- On je predivan čovek na koga ti možeš da se osloniš, prijatelj je... Sa njim sam se dosta godina družila, tačno sam znala kakve osobine ima, da li to meni prija ili ne prija. Ja nisam došla, pala s Marsa, našla ga u kafani i rodila dete. To je pogrešno, jer žene jureći za ljubavlju naiđu na nekog, učini im se da je to to, rode mu dete i posle dožive pakao. Moraš nekog da upoznaš i da vidiš njegove osobine.

