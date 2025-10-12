Asmin otkrio da li ulazi u Elitu 9

Asmin Durdžić rešio je da javno preseče odnos sa rijaliti zvezdom Stanijom Dobrojević, te je tako istakao da "žuti karton" koji je dobio od nje, on gleda kao "crveni karton".

Mustafa Durdžić, Asminov otac, nije se oglašavao po pitanju ovog raskida, sve do sada.

Naime, Mustafa je na svom Fejsbuk profilu objavio Asminovu fotografiju sa Stanijom iz njegovog kluba u Lincu, ispod koje je napisao:

- Ljubomorne duše, mogu da vam...

Takođe, on je nakon toga objavio zajedničku fotografiju sa sinom i, sada već bivšom, snajkom, ispod koje je napisao:

- Ja sa sinom i snajkom.

Stanija se oglasila

Starleta Stanija Dobrojević se nakon što ju je Asmin Durdžić javno ostavio, oglasila na mrežama i rekla da su se konačno oboje složili oko jedne stvari, odnosno njihovog raskida.

Stanija se nije dugo oglašavala po pitanju raskida, sve do sada. Iako su svi očekivali da će udariti na svog već sada bivšeg, Dobrojevićeva je ipak bila kratka i samo poručila da su se posle mnogo vremena njih dvoje konačno složili oko jedne stvari - njihovog raskida.

- Ne znam više ni šta da pričam, šta da iskomentarišem, šta da kažem sem da smo se izgleda on i ja složili oko jedne stvari, crvenog kartona. Da... - rekla je Stanija na svom Instagramu.

