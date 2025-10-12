Slušaj vest

Večeras je u Sarajevu održan emotivan skup posvećen legendarnoj muzičkoj ikoni Halidu Bešliću.

Posebnu pažnju izazvalo je obraćanje Halidovog dugogodišnjeg prijatelja i harmonikaša Samira Kadrića, koji je sa suzama u očima govorio o njihovom zajedničkom životnom i muzičkom putu. Kadrić je otkrio da postoji još neobjavljenih pesama koje će u budućnosti biti puštene u javnost, kao i da je u planu više inicijativa kojima će se sačuvati sećanje na Halidov doprinos muzici i kulturi.

- To je bio način njegovog života. Kada on ima, imaju svi oko njega. Nije voleo da se promoviše - rekao je on i otkrio poslednje reči pevača:

- S obzirom da sam bio u svemu tome, znao sam, ali nadao sam se da će se izvući. Do poslednjeg dana je bio siguran da će još pevati, jer smo bili u fazi da završimo poslednji album. Komunikacija nam je bila u vezi toga, nismo govorili o bolesti. Ima još snimljenih pesama koje ćemo posthumno objaviti. Pesma "Sejda" je slučajno nastala, Pecikoza je slušao Halidove priče o supruzi i tako se i desila. Rekao sam tada "Peco, super je. On njoj peva, ali ne daj Bože nešto da joj se desi, on će crći od tih reči", a ako se desi njemu, njoj će biti teško - rekao je Samir, nakon čega se osvrnuo na priče da će Bešlić dobiti spomenik i ulicu:

- Čuo sam da će ulica "Koševo" promeniti naziv u "Ulica Halida Bešlića" što je i realno. Bilo bi nam drago, ali on da se pita rekao bi "Nemojte". Za spomenik u Knežini nisam siguran, ali verujem da hoće jer nema ko nije dobio pomoć od njega u tom kraju - završio je on za "Alo".

Hanki Paldum pozlilo

Na emotivnom skupu u Sarajevu, kojem je prisustvovala i velika diva narodne muzike Hanka Paldum, došlo je do neprijatne situacije kada joj je, savladana emocijama i sećanjima na Halida, iznenada pozlilo.

Naime, pevačica je tokom govora istakla da joj je Halid bio veliki prijatelj, ne samo kolega, a u jednom trenutku su je preplavile emocije i njoj je pozlilo.

Ona je odmah sišla sa bine, a svi su joj potrčali u pomoć.

