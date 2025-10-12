Slušaj vest

Narod širom Balkana, ali i Evrope, danas se okupio u velikim gradovima kako bi odao počast legendarnom pevaču Halidu Bešliću, a na emotivnom skupu u Cirihu među okupljenima se našao i folk pevač Darko Lazić, koji je držeći sliku pokojnog umetnika pevao u njegovu čast.

Čitav region se proteklih dana opraštao od voljenog pevača, a danas su organizovani veliki skupovi u više gradova. Najveći broj ljudi okupio se u Sarajevu, gde je oko 30.000 građana došlo kod Večne vatre, simbola grada, kako bi odali poslednju počast.

Detaljnije u prilogu:

U Cirihu se opraštaju od Halida Bešlića, Darko Lazić peva i drži sliku pokojnog pevača Izvor: Instagram

Pored Sarajeva, emotivan skup održan je i u Beogradu, na Skadarliji, gde su okupljeni uglas pevali Halidove najveće hitove. Slična atmosfera vladala je i u Cirihu, gde su dijaspora i obožavaoci, zajedno s Darkom Lazićem, slavili život i muziku Halida Bešlića.

Sahrana

1/9 Vidi galeriju Građani Bosne i Hercegovine danima su duboko potreseni vestima o preranoj smrti legendarnog Halida Bešlića. Danas, u znak poštovanja i tuge, okupljaju se širom zemlje, kao i u gradovima regiona, da odaju poslednju počast svom omiljenom pevaču Foto: Petar Aleksić

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

Beograd se rastao od Halida Bešlića: