"ASMIN ZNA ISTINU IZ PRVE RUKE, ON JE BIO..." Prvo oglašavanje Takija nakon Durdžićevog poziva da ga stave za svedoka u slučaju paljenja kola!
Asmin Durdžić, o kojem se intenzivno govorilo tokom rijaliti sezona "Elita 7" i "Elita 8", u kontekstu njegovog života, odnosa sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić, kao i sukoba sa porodicom Ahmić, odlučio je da više ne ćuti, te se uselio u "Elitu 9", gde je počeo da iznosi svoju stranu priče.
Naime, Asmin se jednom prilikom obratio Radomiru Marinkoviću Takiju, ocu Maje Marinković – Aneline najveće suparnice – i pozvao ga da ga stavi za svedoka na suđenju koje Maja vodi protiv Aneli. Kako je naveo, Maja je tokom svađa koristila uvrede koje je, navodno, čula upravo od njega. Međutim, jedno njegovo izlaganje posebno je privuklo pažnju.
Asmin je, naime, otkrio da zna ko je Takiju zapalio automobil, tačnije da je, kako je rekao, Sita Ahmić, Anelina rođena sestra, poslala ljude iz Sarajeva da to urade, dok su Aneli i Maja bile u žestokom ratu u "Eliti 7". Tim povodom se oglasio i Marinković.
- Drago mi je što je on to rekao, moj advokat se bavi tim stvarima i to što je rekao da je Maja što je govorila u svađama sa Aneli, ona je to čula od njega. Sve što smo čuli, čuli smo preko portala i sve što znamo, znamo od Asmina. On je bio u vezi sa Aneli i zna istinu iz prve ruke. Prema tome, naravno da će moj advokat da ga pozove na svedočenje, kao što je i izjavio. On tvrdi da je Sita umešana u slučaj kada su meni zapalili automobil! On je izjavio da je Sita poslala momke iz Sarajeva da se Takiju zapali auto, moj advokat je to predao sudu i policiji, kada bude Sita bude prešla ovde, moraće da ide na informativni razgovor da kaže šta zna o tome! Nisam samo ja izgubio automobil, nego još sedam komšija, mogao je neko da nastrada! Ja i dalje ne znam ko mi je zapalio auto, ja da znam, rešilo bi se, ali će čovek da kaže pred istražnim organima i ima dokaze, kako je rekao, neka priloži dokaze i da kaže šta zna o tome! - izjavio je Taki za Pink.rs.
"Neko je pokušao da mi naudi i da me ugrozi"
- Sad sam izašao iz policije. Zapalili su mi auto i još šest automobila pored mog, od mojih komšija . U sklopu policije ne smem da dajem izjave, ali neko je pokušao da mi naudi i da me ugrozi - poručio je vidno uznemiren Taki pre dve godine.
kurir.rs/pink.rs.
