- Drago mi je što je on to rekao, moj advokat se bavi tim stvarima i to što je rekao da je Maja što je govorila u svađama sa Aneli, ona je to čula od njega. Sve što smo čuli, čuli smo preko portala i sve što znamo, znamo od Asmina. On je bio u vezi sa Aneli i zna istinu iz prve ruke. Prema tome, naravno da će moj advokat da ga pozove na svedočenje, kao što je i izjavio. On tvrdi da je Sita umešana u slučaj kada su meni zapalili automobil! On je izjavio da je Sita poslala momke iz Sarajeva da se Takiju zapali auto, moj advokat je to predao sudu i policiji, kada bude Sita bude prešla ovde, moraće da ide na informativni razgovor da kaže šta zna o tome! Nisam samo ja izgubio automobil, nego još sedam komšija, mogao je neko da nastrada! Ja i dalje ne znam ko mi je zapalio auto, ja da znam, rešilo bi se, ali će čovek da kaže pred istražnim organima i ima dokaze, kako je rekao, neka priloži dokaze i da kaže šta zna o tome! - izjavio je Taki za Pink.rs.