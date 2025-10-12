Slušaj vest

Pevač Ljuba Aličić prisetio se trenutka kada je upoznao pokojnog Halida Bešlića i otvorio mu vrata Beograda.

Vidno potresen, Ljuba se prisetio kako su izgledali njihovi prvi susreti i kako je upravo on pomogao Halidu da započne karijeru u Beogradu.

- Ja sam tad imao hitove, doveo sam ga u Beograd. Njega nisu odmah prihvatili, a ja sam govorio da je on izuzetan pevač. Onda, kada je snimio "Dijamante", svi su zanemeli - ispričao je Aličić u "Premijeri Vikend Specijal" sa setom u glasu.

Na pitanje da li je Halid Bešlić zaista bio onako skroman i dobronameran kakvim ga svi opisuju, Ljuba je bez razmišljanja potvrdio:

Pa da. Bio je drag, bio je raja, pravi drug. O Halidu je suvišno pričati. Odličan je pevač bio, imao je mnogo hitova. Šaban Šaulić je bio kralj, a Halid je bio poseban. Nema više takvih pevača - rekao je pevač.

Aličić je dodao da bi društvo trebalo više da ceni umetnike kao što je Halid Bešlić, jer oni ostavljaju neizbrisiv trag na muzičkoj sceni:

- Treba da se vrednuju takvi ljudi, da se vrednuje kvalitet. On je zasigurno bio veoma kvalitetan.

Sahrana

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak, 13. oktobra. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

