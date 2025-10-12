Slušaj vest

Poznati reditelj i fotograf Dejan Milićević izazvao je pravu buru svojim komentarom na račun Sofije Dacić, 15 godina mlađe bivše supruge Igora Kojića, koja je sinoć nastupila u "Zvezdama Granda" i iz baraža se plasirala u drugi krug takmičenja.

Naime, Milićević je na svom Instagram profilu uporedio Sofiju sa jednom od najpoznatijih pevačica domaće scene, Sneki, uz provokativan komentar koji je privukao veliku pažnju javnosti.

1/5 Vidi galeriju Dejan Milićević u emisiji Nije sve tako crno Foto: Printscreen, Printscreen/ Kurir

„Gospode, kakvo divno biće. Najduže noge u šoubizu ikada – Sneki na aparatima“, napisao je Dejan, aludirajući na Sofijino sinoćnje scensko izdanje u popularnom muzičkom takmičenju.

Igor Kojić i njegova supruga Sofija odlučili su da se razvedu posle pet meseci nakon sklapanja braka. Zbog nepremostivih razlika u karakteru i čestih nesporazuma, njih dvoje su poslednja dva meseca imali dosta nesuglasica i zato su rešili da svako krene na svoju stranu, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora bliskog ovom paru, razlaz je inicirala Sofija. Ona je rekla Igoru da želi razvod, a on se s tim u početku nije slagao jer je smatrao da treba da o svemu dobro razmisli i jedno drugom daju novu šansu. Međutim, s vremenom je shvatio da je ljubav između njih nestala.

Konflikti oko sitnica

1/4 Vidi galeriju Ovako Sofija Dacić danas izgleda Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printskrin

Podsetimo, Igor Kojić i Sofija su se razveli posle samo pet meseci nakon sklapanja braka. Zbog nepremostivih razlika u karakteru i čestih nesporazuma, njih dvoje su imali dosta nesuglasica i zato su rešili da svako krene na svoju stranu, pisao je Kurir nedavno.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić i Sofija Dacić u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promeni život iz korena. Venčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih meseci živeli su idilično, što smo mogli da primetimo i po njihovim objavama na društvenim mreažama. Sofija je često provodila vreme i sa Igorovim roditeljima, pa je stalno Kebu postavljala na svoj profil, a Igoru je često spremala omiljena jela - istakao je nedavno naš sagovornik.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: