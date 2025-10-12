"GOSPODE..." Dejan Milićević izazvao haos komentarom o bivšoj ženi Igora Kojića u Zvezdama Granda, uporedio je s njom!
Poznati reditelj i fotograf Dejan Milićević izazvao je pravu buru svojim komentarom na račun Sofije Dacić, 15 godina mlađe bivše supruge Igora Kojića, koja je sinoć nastupila u "Zvezdama Granda" i iz baraža se plasirala u drugi krug takmičenja.
Naime, Milićević je na svom Instagram profilu uporedio Sofiju sa jednom od najpoznatijih pevačica domaće scene, Sneki, uz provokativan komentar koji je privukao veliku pažnju javnosti.
„Gospode, kakvo divno biće. Najduže noge u šoubizu ikada – Sneki na aparatima“, napisao je Dejan, aludirajući na Sofijino sinoćnje scensko izdanje u popularnom muzičkom takmičenju.
Igor Kojić i njegova supruga Sofija odlučili su da se razvedu posle pet meseci nakon sklapanja braka. Zbog nepremostivih razlika u karakteru i čestih nesporazuma, njih dvoje su poslednja dva meseca imali dosta nesuglasica i zato su rešili da svako krene na svoju stranu, saznaje Kurir.
Prema rečima našeg izvora bliskog ovom paru, razlaz je inicirala Sofija. Ona je rekla Igoru da želi razvod, a on se s tim u početku nije slagao jer je smatrao da treba da o svemu dobro razmisli i jedno drugom daju novu šansu. Međutim, s vremenom je shvatio da je ljubav između njih nestala.
Konflikti oko sitnica
- U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promeni život iz korena. Venčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih meseci živeli su idilično, što smo mogli da primetimo i po njihovim objavama na društvenim mreažama. Sofija je često provodila vreme i sa Igorovim roditeljima, pa je stalno Kebu postavljala na svoj profil, a Igoru je često spremala omiljena jela - istakao je nedavno naš sagovornik.
