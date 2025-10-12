"TERZINI RODITELJI NE PRIZNAJU MINU ZA NJEGOVU DEVOJKU..." Starleta iznela sav prljav veš o Vrbaški: Ona je kanalizacija...
Odnos Borislava Terzića Terze i Mine Vrbaški oscilira iz dana u dan. Nakon što je on rešila da stavi tačku na odnos s njim, ističuću da emocije nisu dovoljno jake, usledio je nagli preokret. Naime, oni su se u toku jučerašnjeg dana ponovo zbližili, a mnogi smatraju da je njihovo pomirenje na pragu.
Tim povodom se oglasila Slađa Poršelina Lazić, koja je u svom stilu, bez zadrške žestoko oplela po novom ljubavnom izboru svog bivšeg.
Slađana je detaljno izanalizirala Terzin odnos sa Minom, te je iznela svoju prognozu za naredni period, kada je reč o njihovom potencijalnom pomirenju.
- Uvek imam svašta da kažem, kad je tema Terzin odnos sa Minom. Kada su ozvaničili vezu, to veza nije ni bila. Ljubakali su se na blic samo, a njoj je bilo važno da je neko nju imenovao za devojku. Ona je priznala da se bavila prostitucijom. Nijedan muškarac nije želeo da je prizna za devojku, jer je ona najveći blam koji hoda ulicom. Može da oblači haljine i da glumi gospođu, ali ne može od ku*v* časna sestra. Nije joj ni šetnja do manastira pomogla da se promeni. Izdala je sve svoje prijatelje. Da ne bi svi pričali da se zaljubila u Asmina, paravan joj je Terza. To je jasno kao dan. Ona je bez ikakve emocije ušla u odnos sa Terzom. Ona želi da se osveti Staniji, jer joj je u prošlosti uzela momka, ili partnera, ne znam kako ga je tačno deklarisala. Terza nema lepo mišljenje o njoj. On je meni govorio:''što te zove ova ku**etina'' i zamerao mi je jer sam sedela sa njom un kafiću. To mi je rekao, kad sam mu rekla da je ona u kombinaciji sa mojim bivšim dečkom. Mina je ista klasa, kao i Maja kanalizacija, one nemaju poštovanja prema svojim drugaricama. Terza ne zna šta će da radi, mora nekoj da ponudi pažnju, pa neka to onda bude Mina, tako on razmišlja. Terzini roditelji nikada neće prihvatiti Minu, kao što nisu ni Milicu. Oni su jedino mene prihvatali. O meni se nikada ništa nije pričalo, za se koliko sam ja poštena. Raskinuli su, vidim da se smeškaju jedno drugom. Naravno da će obletati oko nje, baš zato jer nema emocije. Volela bih da je kre*ne i šutne, kao što je Alibaba rekao da bi uradio. To i zaslužuje jer izdaje prijateljicu zbog Terzine pažnje, koji je sa njom samo da bi imao neku zanimaciju - rekla je Slađa.
"Maja je umešala prste u raskid Asmina i Stanije"
Poršelina se potom osvrnula na raskid Asmina Durdžiča i Stanije Dobrojević, te je istakla da je Maja Marinković umešala svoje prste u taj odnos.
- Maja kanalizacija se od žutog kartona. Nije mi jasna Stanija kako nije znala da je Maja neko ko voli tuđe, ona je željna toga da uđe u njoj krevet i da se zbliže - istakla je Slađa.
kurir.rs/pink.rs
