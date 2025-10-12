- Uvek imam svašta da kažem, kad je tema Terzin odnos sa Minom. Kada su ozvaničili vezu, to veza nije ni bila. Ljubakali su se na blic samo, a njoj je bilo važno da je neko nju imenovao za devojku. Ona je priznala da se bavila prostitucijom. Nijedan muškarac nije želeo da je prizna za devojku, jer je ona najveći blam koji hoda ulicom. Može da oblači haljine i da glumi gospođu, ali ne može od ku*v* časna sestra. Nije joj ni šetnja do manastira pomogla da se promeni. Izdala je sve svoje prijatelje. Da ne bi svi pričali da se zaljubila u Asmina, paravan joj je Terza. To je jasno kao dan. Ona je bez ikakve emocije ušla u odnos sa Terzom. Ona želi da se osveti Staniji, jer joj je u prošlosti uzela momka, ili partnera, ne znam kako ga je tačno deklarisala. Terza nema lepo mišljenje o njoj. On je meni govorio:''što te zove ova ku**etina'' i zamerao mi je jer sam sedela sa njom un kafiću. To mi je rekao, kad sam mu rekla da je ona u kombinaciji sa mojim bivšim dečkom. Mina je ista klasa, kao i Maja kanalizacija, one nemaju poštovanja prema svojim drugaricama. Terza ne zna šta će da radi, mora nekoj da ponudi pažnju, pa neka to onda bude Mina, tako on razmišlja. Terzini roditelji nikada neće prihvatiti Minu, kao što nisu ni Milicu. Oni su jedino mene prihvatali. O meni se nikada ništa nije pričalo, za se koliko sam ja poštena. Raskinuli su, vidim da se smeškaju jedno drugom. Naravno da će obletati oko nje, baš zato jer nema emocije. Volela bih da je kre*ne i šutne, kao što je Alibaba rekao da bi uradio. To i zaslužuje jer izdaje prijateljicu zbog Terzine pažnje, koji je sa njom samo da bi imao neku zanimaciju - rekla je Slađa.