O iznenadnom raskidu Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević ne prestaje da se govori.

Asmin je rešio da stavi tačku na njihovu vezu, pa je i Stanija izjavila da je kraj, a sada je Maja Marinković u "Eliti 9" otkrila da li će zavoditi Durdžića, sa kojim je bliska u poslednje vreme.

- Ne gledam više zauzete muškarce. Asmin je dečko moje drugarice - jasna je bila Maja, pa se osvrnula i na Luku Vujovića.

- Luka je super dečko, lep je, ali ni njega ne gledam na taj način. Zauzeti su, ne mogu da komentarišem - kazala je Marinkovićeva.ž

Stanija se oglasila

Starleta Stanija Dobrojević se nakon što ju je Asmin Durdžić javno ostavio, oglasila na mrežama i rekla da su se konačno oboje složili oko jedne stvari, odnosno njihovog raskida.

Stanija se nije dugo oglašavala po pitanju raskida, sve do sada. Iako su svi očekivali da će udariti na svog već sada bivšeg, Dobrojevićeva je ipak bila kratka i samo poručila da su se posle mnogo vremena njih dvoje konačno složili oko jedne stvari - njihovog raskida.

- Ne znam više ni šta da pričam, šta da iskomentarišem, šta da kažem sem da smo se izgleda on i ja složili oko jedne stvari, crvenog kartona. Da... - rekla je Stanija na svom Instagramu.

