Stanija Dobrojević stigla je u Šimanovce, gde je otvorila dušu i iskreno progovorila o svom emotivnom brodolomu sa sada već bivšim partnerom Asminom Durdžićem.

Naime, Maja Marinković i Asmin su u poslednje vreme sve bliži, zbog čega se Stanija i oglašavala, kada je izdala svom dečku žuti karton, koji je kasnije izazvao potpuni haos.

- Je l' istina da nisi spavala danima? - pitala je Dušica.

- Istina je da sam doživela kolaps, moji su bili zabrinuti jer su mislili da je samo zbog Elite. Nisam očekivala da će tako brzo da dobije žuti karton, a tek crveni - rekla je Stanija.

- Da li si uzvratila crveni karton? - pitao je Darko.

Ostala sam u šoku. Videla sam ono njegovo kratko, nije mi bilo jasno kome je bilo upućeno. Nismo mi imali odnos da mi se on breca, šokiralo me - rekla je Stanija.

Oglasio se Asminov otac

Mustafa Durdžić, Asminov otac, nije se oglašavao po pitanju ovog raskida, sve do nedavno.

Naime, Mustafa je na svom Fejsbuk profilu objavio Asminovu fotografiju sa Stanijom iz njegovog kluba u Lincu, ispod koje je napisao:

- Ljubomorne duše, mogu da vam...

