Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić nedavno se razvela, a od letos je aktivna sa svojim nastupima i tako do danas.

Pevačica je pre nekoliko meseci imala operaciju glasnih žica a sada je podelila i kako joj protiču nastupi i da li je uspela brzo da se "ušemi":

- Kao da nisam ni radila sinoć, mogla bih još, mnogo sam srećna, neko novo poglavlje je počelo sinoć zvanično. Teško se vraćam u kondiciju, ali kad nešto voliš...moram da se bacim na trening, disanje i to, ispala sam iz kondicije. Nisam dugo nosila štikle i još disanje, nisam 6 meseci aktivno radila. Bilo sam uplašena, ali sve je nestalo kad sam videla da pevam kao pre, puno mi je srce - započela je Marija Mikić.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić i Jovan Pantić Foto: ATAIMAGES, Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen

Ide kod psihologa

- Idem sad kod svog psihologa, žurim sada, treba da se priča sa nekim, ne treba da krijemo sve što nam je na duši. Ja nikada nisam imala tremu i nisam se bojala, ali kada doživiš bolest ili neku bol, moraš sa nekim to da podeliš. Ne mora niko da ima problem da bi išao kod psihologa, živimo u brzom vremenu. Mislim da je to jako važno za mentalno zdravlje - rekla je Marija.

Mikićeva se dotakla i teme o deci.

- Ja sam sa njim astalno, ispunjavaju mi dan, ništa mi nije teško. Fokusirana sam na lepe stvari, deca mi daju snagu, za nekoga moraš da živiš i posao mi je dodatno gorivo.

U dobrim odnosima sa bivšim

Marija je istakla da je sa bivšim mužem, sa kojim je dobila dvoje dece, sina i ćerku, u dobrim odnosima.

- Jovan i ja smo u super odnosima, super funkcionišemo. Meni je najbitnije da je on dobar otac, što i jeste. Normalno se čujemo, uzima decu, vraća decu, spavaju decu, sve je po dogovoru. To je ono što donosi mir - rekla je i dodala:

1/8 Vidi galeriju Stan u kome su živeli Jovan i Marija Foto: Printscreen/Instagram

- Da li bih se ja onda razvela da mi smeta da ga vidim sa novom devojkom. On će meni uvek biti prijatelj, zajedno ćemo izvesti decu na pravi put u ovo ludo vreme. Sve ostalo je onako kako treba da bude, idemo dalje.