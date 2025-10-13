Slušaj vest

Milijana Bogdanović (27), koja je javnosti postala poznata nakon što je bila u rijalitiju "Parovi" i u braku sa 53 godine starijim Milojkom Božićem, sada se javno obračunava sa jednim muškarcem preko Instagrama. Milijana je nedavno pozirala sa novim starijim gospodinom u zagrljaju, a sada je svojom novom objavom šokirala.

"Bolesniku jedan opsesivni, primeru kompleksa i manipulatora. Nemoj da me pominješ i da pričaš laži o meni. Tuži me za uznemiravanje ako ti radim nešto, jedva čekam. Nemoj samo da zaboraviš da ja imam više osnova i dokaza za sud. Boli me uvo sa kim si i šta radiš. Ostavi me na miru. Boli me uvo i za tebe i za tu malu, koju si smuvao kako reče ti. Nemoj posle da bude da joj ja pravim probleme sa mužem, nego ti ideš i pričaš po gradu kako je j**** u kancelariji i posle posla" - napisala je Milijana pa dodala.

"Budi srećan što nisi u zatvoru za ono što si napravio na Zlatiboru prošle sedmice. I slavi me kao slavu jer sam rekla da neću prijavu".

Radi kao kondukterka

Podsetimo, Milijana danas radi kao kondukterka u autobusu, a u razgovoru za Kurir je nedavno otkrila brojne detalje.

- Trenutno radim kao kondukerka, a nedavno sam položila za sve kategorije vožnje, to je bila moja najveća želja. Uskoro ću početi i autobus da vozim. Iako se to smatra muškim poslom, kulturnoj i lepo vaspitanoj devojci nije teško da se snađe u tom zanimanju. Uživam u običnom životu, a svi iz mog okruženja su pozitivno iznenađeni promenom koju sam napravila.

Milojko o Miljani

O njihovom odnosu je brujala javnost, a Milijana je čak bivšeg muža Milojka varala i na njegove oči, zbog čega je usledio razvod.

- U tom periodu ona meni kaže, ja sam se u tebe zaljubila, rodile su se neke emocije. Ja znam da je ona devojka, da ima neke potrebe, i ako misliš da budeš sa mnom možeš, ali ako me prevariš to je to. Ipak me je okaljala u Parovima. Drugi put kada smo izašli iz Parova, nismo se pomirili, posle toga me nije kontaktirala. Ona mene zna, ja kad se rasturim, ja se rasturim - rekao je Milojko, pa otkrio da mu se udvaraju mlađe žene i devojke.

- Nude se preko fejbuka, govore mi da sam lep, a mene je sramota. Od 24 do 40 godina me muvaju devojke, šalju mi svakakve slike. To sa Milijanom se desilo i ipak nije bilo u redu prema deci. Jedna ćerka mi nije zamerila, a druge jeste, malo smo prekinuli kontakt. Ona me je uništila - izjavio je Milojko.