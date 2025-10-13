Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović, koja je u drugom stanju, na društvenim mrežama podelila snimak sa rođendanske proslave, na kojoj je sve bilo u znaku radosti i uzbuđenja pred najlepši period njenog života. Na snimku se vidi trenutak kada joj je stigla raskošna torta sa prskalicama, a broj 35. Pevačica je zračila u elegantnoj crnoj kombinaciju.

Tokom slavlja Milica nije krila ponos — ponosno je pokazala trudnički stomak i oduševila sve prisutne svojim izgledom. Komentari obožavalaca ne prestaju da se nižu, mnogi ističu da Milica doslovno blista u drugom stanju.

1/4 Vidi galeriju Milica Todorović pokazala trudnički stomak Foto: Printscreen/Instagram

Čeka sina

Iako je srećna vest o trudnoći odjeknula regionom, pevačica još uvek nije javno predstavila partnera sa kojim očekuje dete. Prema pisanju domaćih medija, Milica čeka sina, iako su raniji pregledi nagoveštavali drugačije.

Kako navodi blizak izvor, lekari su u početku mislili da će pevačica dobiti devojčicu, što ju je ispunilo neizmernom radošću. Ipak, kasniji ultrazvuk otkrio je iznenađenje — Milica zapravo nosi dečaka. Na prethodnim pregledima beba je bila okrenuta tako da pol nije mogao jasno da se vidi, pa je vest o sinu došla kao neplaniran, ali divan obrt.

