Slušaj vest

Danas, 13. oktobra, održaće se komemoracija Halidu Bešliću u Narodnom pozorištu Sarajeva u 11 sati, tokom koje će prijatelji, kolege i publika govoriti o njegovom životu, muzici. Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad — kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

Sarajevo je jutros utihnulo, na svakom ćošku grada nalazi se fotografija omiljenog pevača, a jake policijske snage nalazte se u samom centru, gde će se održati komemoracija, a kasnije i molitva za pokoj duše pevaču u haremu Gazi Husrev-begove džamije.

1/14 Vidi galeriju Sarajevo pred sahranu Halida Bešlića Foto: Kurir/A.J.Panić

Dino Bešlića, sin Halida Bešlića, već je stigao u Narodno pozorište kako bi nadgledao kako bi sve prošlo u najboljem redu, onako kako je Halid i zaslužio.

Sin Dino stigao Izvor: Kurir/A.J.Panić

Iz Grada Sarajeva su obavijestili da uvažavajući odluku porodice, najbližih prijatelja i saradnika Halida Bešlića, na komemoraciji koja će biti održana sutra u 11 sati u Narodnom Pozoroištu neće biti dozvoljen pristup medijima.

Procenjuje se da će sahrani legendarnom pevaču prisustvovati oko 30.000 ljudi.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo apelovali su na građane da ne koriste dronove iznad mesta okupljanja i da vozila parkiraju van centra grada kako bi sve proteklo dostojanstveno.

Bosanac o Halidu Bešliću: