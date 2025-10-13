Slušaj vest

U strogoj tajnosti Milica Pavlović doletela je u Srbiju dva dana pre nego što je bilo planirano kako bi bila specijalni gost na koncertu grčke zvezde Konstantinosa Argirosa u Sava centru, sa kojim deli pesmu “Praštaj” ili na grčkom “Elpida”.

Na iznenađenje svih prisutnih Milica je u nedelju veče išetala na glamuroznu binu, a Konstantinos je najavio rečima:

- A sada jedno iznenadjenje za vas. Milica je ovde!

Ceo Sava centar uglas je pevao stihove pesme „Praštaj“ dok je muzička zvezda blistala u haljini i čizmama iz poslednje kolekcije modne kuće „Roberto Kavali“.

Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

Nakon izvođenja ove balade, sa kojom je Miličina publika posebno povezana, Konstantinos se zahvalio i poljubio Pavlovićevu dva puta u obraz, ali mu je ona poručila:

- Tri puta u Srbiji, još jedan poljubac, vrati se - rekla je Milica što je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom.

Pevačica je zatim otpevala jedan od svojih najvećih hitova „Provereno“. Ceo Sava centar je skočio na noge i uglas pevao sa muzičkom zvezdom.

Milica Pavlovic na koncertu Konstantinosa Argirosa Izvor: Nikola Radišić

Kako saznajemo, Milicu je došla da podrži i jedna od naših najvećih muzičkih zvezda Ana Bekuta, koja je iz lože posmatrala ceo koncert. Poznato je da Milica Anu gleda kao stariju sestru, pa nas ne iznenađuje što je ona znala za ovo iznenađenje i sve vreme čuvala tajnu.

Iz prvog reda koncert su pratili glumica Natasa Ninković, Boško Jakovljević, a iz lože Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić.

Podsetimo, Milica i Konstantinos su u dobrim kolegijalnim odnosima već nekoliko godina, a ona je i prisustvovala njegovom koncertu u Atini.

Milica Pavlović koncert u Kruševcu Izvor: Nikola Radišić