Danas, 13. oktobra, održaće se komemoracija Halidu Bešliću u Narodnom pozorištu Sarajeva u 11 sati, tokom koje će prijatelji, kolege i publika govoriti o njegovom životu, muzici. Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad — kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

Sin Dino Bešlić sa decom i suprugom došao je u Narodno pozorište, a pored njega je ostala prazna stolica koja je na kojoj piše ime udovice Halida Bešlića, koja nije došla na komemoraciju.

- Životni put Halida Bešlića bio je ispisan u zvezdama. Karijeru više od 4 decenije obeležili su mnogi hitovi. Održao je mnogobrojne koncerte širom sveta, a samo 500 od njih bilinsu humanitarnog karaktera. Njegova velikodušnost nije bila samo reč, već delo. Pevap je za bolesne, za ljude bez krova, za sve kojima treba pomoć. Biti veliki, znači biti ljudski.

Volimo te, deda

Unuka Halida Bešlića prvi govore na komemoraciji.

- Deda, znaš deda, znamo mi da si poseban. Mnogo ljudi te voli. Nismo ni bili svesni koliko ih je. Ja jesam muzički nadarena, a imam i na koga da budem, Ja sam dedin lav. Volela bih da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas u utorak na pustio, ali mi smo znali. Deda, ti si naša ljubav, oslonac i štit. Mi bi voleli da si tu. Volimo te - rekla je mala

Sala Narodnog pozorišta u Sarajevu je mala za sve koji bi hteli da se oproste od Halida Bešlića. Stiglu su kolege, profesori, doktori, političari... svi u tišini čekaju da komemoracija počne. Ispred Narodnog pozorišta postavljen je video bim i stolice, na kojima su bili postavljeni ljiljani.

Načelnik Sarajeva obratio se na komemoraciji.

- Poštovana porodice Bešlić, uvaženi ljudi, danas se oproštamo od čoveka čije delo prevazilazi razlike i granice. Teško je naći reči čoveka koji je toliko bio prisutan u našim živbotima. Njegov glas nas je pratio kroz ceo život. On je bio simbol, Sarajeva, prkosa, dobrote. Bio je uvek svoj, uvek čovek. Sarajevo je izgubilo čoveka, prijatelja, simbol,. ali biće uvek deo nas, zauvek. Izražavam duboku zahvalnost za sve što je uradio za nas, neka je čist rahmet naši Halide.

Skoro dva sata pre početka komemoracije stigao je Halidov sin Dino kako bi sve prošlo u najboljem redu. Među prvima u Narodno pozorište je stigla pevačica Emina Jahović, koja je u nedelju doživela neprijatnost jer nije mogla da pređe granicu.

Kako je rekla za Kurir, napisala mu je pesmu koju nije stigao da otpeva, a želeo je, pa će je ona otpevati sad.

Džejla Ramović stigla je na komemoraciju sa dečkom. Na komemoraciju su stigli Željko i Jovana Joksimović. Željko, koji je imao i duet sa Halicom i sarađivao sa njim, ovih dana je, kako nam je rekao, evocirao uspomene i veoma mu je teško. Stiglu su i Halid Muslimović, Rasim Ljajić, Hari Verešanović.

- Teško je reći bilo šta kada je sve rečeno. Halid, moj imenjak, pojačao je binu svojim hitovima, svojim – izjavio je Muslimović, nakon čega je napustio intervju, savladan emocijama - rekalo je Halid Muslimović.

Poznati ne prestaju da dolaze kako bi ispratili jednog od najvećih među njima: Šerif Konjević, Dejan Matić, Saša Matić, Zijo Valentino, Hana Hadžiavdagić, Marko i Nikola Rokvić, Nikolina i Saša Kapor, Jasna Gospić, Džala Brat, Čeda Jovanović, koji je i pored zaustaljvanja na granici uspeo da dođe na sahranu, Miroslav Ilić, Halidov veliki prijatelj, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, Neda Ukraden, Aca Pejović, Selma Bajrami, Sale Leksinton, Željko Samardžić. Željko Mitrović, Enis Bešlagić, Slađa Mandić, Boban Rajović, Haris Džinović...

Saša Matić je rekao da je otišao najbolji od nas i prisetio se njihovog poslednjeg razgovora.

- On je bio najbolji. Koliko je bio veliki kao umetnik još veći je bio čovek. Gromada u svakom smislu te reči. Poslednji put sam se čuo sa njim pre 15 dana. Javio mi se na drugo zvono, i reče mi: E, Sale moj, evo me u bolnici. A to je rekao kao da je u kafani. Kad sam ga pitao kako je, on je rekao "biće dobro". Jedino je on mogao da zaustavi rat - rekao je Saša za Kurir.

Dino Merlin, koji će, kako su preneli mediji, i govoriti na komemoraciji, stigao je u Narodno pozorište i sa prijateljima nadgledao pripreme za komemoraciju.

Očekuje se 30.000 ljudi na sahrani

Iz Grada Sarajeva su obavijestili da uvažavajući odluku porodice, najbližih prijatelja i saradnika Halida Bešlića, na komemoraciji koja će biti održana sutra u 11 sati u Narodnom Pozoroištu neće biti dozvoljen pristup medijima.

Procenjuje se da će sahrani legendarnom pevaču prisustvovati oko 30.000 ljudi.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo apelovali su na građane da ne koriste dronove iznad mesta okupljanja i da vozila parkiraju van centra grada kako bi sve proteklo dostojanstveno.

Inicijativa da ulica u Sarajevu nosi Halidovo ime

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić najavila je da će pokrenuti inicijativu da Ulica Koševo ponese ime Halida Bešlića, kako bi se njegov lik i delo trajno sačuvali u gradu kojem je dao dušu.

Podsetila je i na njegove reči koje danas zvuče proročki: "Mi ćemo svi biti zaboravljeni. Pevači posle karijere žive možda 15, 20 godina, i to je kraj. Ako je bio dobar čovek, može i ulicu da dobije".

Trag ostvaren na nebu i zemlji

Halid Bešlić nije bio samo pevač — bio je simbol jedne generacije, izvor nostalgije i utehe. Njegova muzika, prepuna emotivnih tona i jednostavnih, ali dubokih stihova, ostaje trajno u srcima onih koji ga slušaju. U susretu s bolešću, njegova poslednja pesma bila je posveta supruzi Sejdi, kojoj je čitav život bio oslonac. Želeo je da ljudi pamte ne samo njegove pesme, već i čoveka — dobar čovek, kako je često govorio.

Okupljanja za Halida širom Evrope

Halid Bešlić bio je obožavan u celom regionu, a prethodnih dana videli smo mnoge emotivne scene iz gradova širom sveta, gde su se ljudi okupljali pokojnom pevaču u čast i pevali njegove hitove.

Sin se rasplakao

Dino Bešlić izašao je sa sinom i ćerkom pred građane Sarajeva, te su se svo troje poklonili čitavom gradu, u znak zahvalnosti što se preko 30.000 građana okupilo kod Večne vatre, simbola ovog grada.

- Hvala mome Sarajevu, hvala čitavom svetu i Evropi, dok ste vi živi, živ je i moj otac. Hvala što ste me ispoštovali na ovaj način, hvala lepo - rekao je Dino, sin Halida Bešlića.

Put od Knežine do večnosti

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina, kod Sokolca u Bosni i Hercegovini. Još kao mladić, posle vojnog roka, seli se u Sarajevo gde započinje svoj muzički put — prvo nastupajući u malim restoranima i kafanama, pa potom snimajući prve ploče i gradivši publiku vernu njegovom baritonskom glasu. Karijeru je zvanično započeo 1979. godine, a tokom narednih decenija izdao je brojne hit albume: Sijedi starac, Pjesma samo o njoj, Dijamanti, Romanija, Miljacka... i druge.