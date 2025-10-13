Slušaj vest

Sarajevo i celi region danas ispraća Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini posle teške bolesti. 
Njegova udovica Sejda Bešlić je potpisala da želi da izađe iz bolnice na svoj zahtev kako bi ispratila Halida, doktori nisu bili za to da, ali njena volja i želja da bude uz poroduci i isprati dostojanstveno supriga.      

Danas, 13. oktobra, održaće se komemoracija Halidu Bešliću u Narodnom pozorištu Sarajeva u 11 sati, tokom koje će prijatelji, kolege i publika govoriti o njegovom životu, muzici. Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad — kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

Sarajevo pred sahranu Halida Bešlića Foto: Kurir/A.J.Panić

Inicijativa da ulica u Sarajevu nosi Halidovo ime

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić najavila je da će pokrenuti inicijativu da Ulica Koševo ponese ime Halida Bešlića, kako bi se njegov lik i delo trajno sačuvali u gradu kojem je dao dušu.

Podsetila je i na njegove reči koje danas zvuče proročki: "Mi ćemo svi biti zaboravljeni. Pevači posle karijere žive možda 15, 20 godina, i to je kraj. Ako je bio dobar čovek, može i ulicu da dobije".

 Trag ostvaren na nebu i zemlji

Halid Bešlić nije bio samo pevač — bio je simbol jedne generacije, izvor nostalgije i utehe. Njegova muzika, prepuna emotivnih tona i jednostavnih, ali dubokih stihova, ostaje trajno u srcima onih koji ga slušaju. U susretu s bolešću, njegova poslednja pesma bila je posveta supruzi Sejdi, kojoj je čitav život bio oslonac. Želeo je da ljudi pamte ne samo njegove pesme, već i čoveka — dobar čovek, kako je često govorio.

