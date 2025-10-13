Slušaj vest

Darko Filipović veći deo godine provodi u Grčkoj gde ima nekretnine, a sada je isplivao snimak sa jednog privatnog veselja.

Naime, na njemu se vidi kako pevača kite evrima, a on se našalio na svoj račun, pa je novčanice sebi na kraju lepio na čelo.

Bakšiš na sve strane

- Darko je otpevao blok pesama, a bakšiš je stizao sa svih strana. U jednom trenutku nije ni sam mogao da drži sve novčanice, pa je počeo i sebi da ih lepi na čelo - rekao je izvor koji se našao na veselju.

Darko Filipović lepi pare na čelo Foto: Printscreen/Instagram

Povukao se iz javnosti

Inače, o Darkovom privatnom životu se poslednjih godina ne zna puno toga, jer se ne eksponira previše u javnosti.

On je inače, pazario dve nekretnine u Grčkoj od kojih je napravio biznis od kojeg zarađuje tokom godine. Nakon razvoda sa suprugom Jasminom koja ga je prevarila o emotivnom životu ne voli da priča, a njegov kolega Nemanja Nikolić skoro je komentarisao to što je kupio nekretnine.

- Svaka čast, meni je drago da to čujem, štedeo je na vreme. Imali smo i mi neke ušteđevine, ali sve je to presušilo, a život u Beogradu je skup, imamo troškove, decu, moramo da se hranimo, a kad to presuši može da bude opasno. On nama kafu nikada nije platio i kada smo puno para zarađivali i bili najpopularniji. On je od dinara pravio tri, to je umetnost i treba da mu zavidimo. Svaka čast, ja smem da ga prozovem jer smo zajedno počeli, bili tim i kao braća, ja smem to da mu kažem - rekao je Nemanja Nikolić pre tri godine u emisiji "Ekskluziv".

