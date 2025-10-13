Slušaj vest

Emina Jahović stigla je u Sarajevo na poslednji ispraćaj Halidu Bešliću, legendarnom pevaču, koji je preminuo u utorak, 7. oktobra.

Vidno utučena, suze je krila crnim naočarima, ali je skupila snagu da progovori o muzičkoj zvezdi za kojom žali čitav Balkan.

- Ne znam šta da kažem, a da ne zaplačem. Na ivici sam kad vidim koliko ga je ljudi ispoštovalo, koliko je ljudi došlo da isprati našeg dragog Halida. Ja sam skoro napisala jednu pesmu, trebalo je da je otpeva, Peca i on su me zvali iz kola, bili su zajedno. Ispričali smo se i pesma mu se jako dopala. Ja sam čekala, ali desilo se šta se desilo. Neka mu je laka zemlja. Pesma mu se mnogo svidela, a ja sam bila presrećna što ću imati priliku da jedan takav umetnik snimi moju pesmu.

Da li ćeš je možda sad ti snimiti njemu u čast?

- Moguće, ona je sad u mojoj arhivi, videćemo šta ćemo raditi s njom.

Videli smo da si imala problem na granici, šta se desilo, je l sad sve u redu?

- Sve je u redu, moj prijatelj je imao saobraćajnu kaznu pa su nas zbog toga zaustavili. Onda se pojavio i Čeda Jovanović.

Halid je ujedinio Balkan.

- Pokojni Halid Bešlić nama je ostavio ljubav i zajedništvo i to je po meni Jugoslavija, ono što smo nekada bili. Ovoliko ljudi i juče svi koji su se okupili u svim gradovima zapravo treba da nam otvori oči da smo zaista jedno. Nažalost, ovo što se desilo s njim za nas da bude neko upozorenje i način da smo zajedno da nismo različiti, da smo ljudi od krvi i mesa. Najvažnije je što je on ostavio dobar utisak o sebi, otišao je dobar čovek, koji je otišao sa čistim obrazom i svojoj porodici je ostavio čast.

Voleo je da daje savete mladim kolegama, da li ti pamtiš neki savet?

- Nisam nikada imalatu priliku, ali samo njegovo postojanje u mom životu na početku moje karijere, dok sam radila sa Harijem Varešanovićem, puno puta smo sedeli, on je bio kao anđeo čuvar, bio jedobar čovek, imao je nešto što mnogi danas nemaju.