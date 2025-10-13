Slušaj vest

Danas će u Sarajevu biti sahranjen legendarni pevač Halid Bešlić, koji je preminuo 7. oktobra posle kraće i teške bolesti. Već danima se ceo Balkan oprašta od omiljenog pevača, velikog čoveka i humanitarca, a veliki broj poznatih ličnosti od jutros se okuplja u Narodnom pozorištu Sarajevo gde je organizovana komemoracija.

Stigao je i Bešlićev kolega, prijatelj i imenjak Halid Muslimović, koji je u jednom trenutku, slomljen bolom, prekinuo intervju.

- Teško je reći bilo šta kada je sve rečeno. Halid, moj imenjak, pojačao je binu svojim hitovima, svojim... – rekao je Muslimović sa knedlom u grlu, nakon čega su ga savladale emocije te više nij eimao snage da govori.

Podsetimo, skoro dva sata pre početka komemoracije stigao je Halidov sin Dino kako bi sve prošlo u najboljem redu. Među prvima u Narodno pozorište je stigla pevačica Emina Jahović, koja je u nedelju doživela neprijatnost kada je zadržana na granici sat i po vremena.

Kako je rekla za Kurir, ona je Halidu napisala pesmu koju nije stigao da otpeva, a želeo je, pa će je ona otpevati sad.

Džejla Ramović stigla je na komemoraciju sa dečkom. Na komemoraciju su stigli i Željko i Jovana Joksimović. Željko, koji je imao i duet sa Halidom i sarađivao sa njim, ovih dana je, kako nam je rekao, evocirao uspomene i veoma mu je teško.

Stigli su i Rasim Ljajić, Hari Verešanović, Bane Obradović, Indira Vladić, Šerif Konjević, Saša Matić, Maja Berović, Zijo Valentino i drugi.