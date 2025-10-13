Slušaj vest

Saša Matić došao je u Sarajevo da isprati svog kolegu i velikog prijatelja Halida Bešlića na večni počinak. On sa ostalim poznatim ličnostima prisustvuje komemoraciji koja je organizovana u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Sa setom se pred novinarima prisetio njihovog poslednjeg razgovora, ali je istakao da je Halid bio toliko veliki čovek da je jedino on mogao da zaustavi rat.

Halid je bio jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao. Koliko je bio veliki kao umetnik, kao čovek je bio još veći. Bio je gromada u svakom smislu.

Saša Matić na komemoraciji Halida Bešlića Foto: Kurir

- Poslednji razgovor bio je telefonski pre jedno petnaestak dana. Dobio sam informaciju da nije dobro, rekao sam sebi okrenuću ga pa ako se javi, javi se, ako ne, ništa, da mu ne dosađujem i uznemiravam - rekao je Saša pa nastavio: