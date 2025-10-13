Slušaj vest

Muzička zvezda Viki Miljković došla je u Sarajevo da isprati svog velikog prijatelja Halida Bešlića na večni počinak. Ona je u Narodno pozorište Sarajevo, gde se održava komemoracija, stigla sa suprugom, čuvenim muzičarem i producentom Draganom Taškovićem Tašketom, a na njenom licu videlo se koliko joj je teško što je izgubila dragog dugogodišnjeg prijatelja.

- Sumirala sam uspomene, to su uspomene koje će biti za čitav život. Ovih dana sam gledala neke slike, snimke - rekla je Viki i nastavila pokušavajući da savlada emocije da se ne rasplače pred kamerama.

- Videli smo se nedavno kada sam bila u Sarajevu na audiciji za Pinkove zvezde, lakše mi je što sam ga videla.

Viki Miljković na poslednjem ispraćaju Halida Bešlića Foto: Kurir

Viki je nedavno proslavila punoletstvo sinu Andreju na kojem je želela da bude Halid, ali je u tom trenutku on bio u bolnici.

- Trebalo je da bude na punolestvu kod Andreja, to ostaje neprežaljeno.

Pored Viki na komemoraciju je došlo i mnogo drugih poznatih ličnosti: Dino merlin, haris Džinović, Halid Muslimović, Hari Varešanović, saša Matić, Emina Jahović, Šerif Konjević, Željko i Jovana Joksimović, Zorica Brunclik i Mirosljub Aranđelović Kemiš i mnogi drugi.

Halid Bešlić biće sahranjen danas, 13. oktobra, na sarajevskom groblju "Bare", a počivaće pored svog velikog prijatelja Kemala Montena.