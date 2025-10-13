- Mnogo ljudi te voli, nismo ni bili svesni koliko te ljudi voli. Govorilo si da da sam nadarena, to si i ti meni govorio stalno. Voleli bismo da si još sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas napustio u utorak, ali mi smo znali, ćutali smo. Ti si naša ljubav, ponos i štiti. Mali smo, voleli bi smo da si tu. Kažu nam da tako mora biti, mi želimo da si još tu deda - govorila je Lamija.