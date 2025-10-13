Slušaj vest

Komemoracija Halidu Bešliću održava se danas u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a pevačeva unuka je prva održala govor i zbog njenih reči plakala je cela sala.

Unuka Halida Bešlića stigla je na komemoraciju pokojnog dede, sa svojim ocem, majkom i bratom. Unuka Lamija održala je govor, a mnogi nisu mogli da zaustave suze

 - Mnogo ljudi te voli, nismo ni bili svesni koliko te ljudi voli. Govorilo si da da sam nadarena, to si i ti meni govorio stalno. Voleli bismo da si još sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas napustio u utorak, ali mi smo znali, ćutali smo. Ti si naša ljubav, ponos i štiti. Mali smo, voleli bi smo da si tu. Kažu nam da tako mora biti, mi želimo da si još tu deda - govorila je Lamija.

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Na komemoraciji Halida Bešlića govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić. Supruga Sejda nije došla na komemoraciju.

Kurir.rs

Građani Sarajeva preko video bima prate komemoraciju Halidu Bešliću  Izvor: Kurir/A.J.Panić