Slušaj vest

Jedan od govornika na komemoraciji Halidu Bešliću je i glumac i njegov prijatelj Emir Hadžihafisbegović. On se potresnim govorom poslednji put oprostio od legendarne muzičke zvezde.

- Kažu da su reči majka i sloboda reči koje se najviše spominju u književnosti, pa su jednom Krležu pitali šta je za njega pojam ljudske slobode. On je rekao oslobađanje od predrasuda. Šta sam kao mlad od njega učio... da živim bez predrasuda. Zaista, ako imaš predrasudu život ti je pakao, a ako je nemaš onda ti je lep - počeo je svoj govor glumac vidno potrešen i nastavio:

1/15 Vidi galeriju Komemoracija Halida Bešlića Foto: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

- Mi danas ispraćamo ispunjenog čoveka, supruga, oca, dedu, strica, teču. Ode on na neki drugi, bolji svet. Kada bih morao reći Halid Bešlić jednako šta, rekao bih jednako Bosna. Uspomena je naše privatno vlasništvo i mi sa njom radimo šta hoćemo. Za njim ne žali regija, za njim žali cela bivša Juga. Ljudi koji su dolazili na Halidove koncerte se nikada nisu svađali. Hvala ti, dragi Halide Bešliću - rekao je u govoru između ostaloga Hadžihafizbegović.

Podsetimo, Emir se obratio i svim okupljenim poštovaocima lika i dela Halida Bešlića i dan pre komemoracije i sahrane na skupu kod Večne vatre u Sarajevu. Njemu je odlazak Bešlića teško pao, te mu je u jednom trenutku pozlilo i pomoć mu je odmah pružena.

1/24 Vidi galeriju Komemoracija Halidu Bešliću Foto: Petar Aleksić

Na komemoraciji dirljiv govor je održala i Halidova unuka Lamija, koja je svojim rečima sve dotakla.