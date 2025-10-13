Slušaj vest

Jedan od govornika na komemoraciji Halidu Bešliću je i glumac i njegov prijatelj Emir Hadžihafisbegović. On se potresnim govorom poslednji put oprostio od legendarne muzičke zvezde.

- Kažu da su reči majka i sloboda reči koje se najviše spominju u književnosti, pa su jednom Krležu pitali šta je za njega pojam ljudske slobode. On je rekao oslobađanje od predrasuda. Šta sam kao mlad od njega učio... da živim bez predrasuda. Zaista, ako imaš predrasudu život ti je pakao, a ako je nemaš onda ti je lep - počeo je svoj govor glumac vidno potrešen i nastavio:

Komemoracija Halida Bešlića Foto: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

- Mi danas ispraćamo ispunjenog čoveka, supruga, oca, dedu, strica, teču. Ode on na neki drugi, bolji svet. Kada bih morao reći Halid Bešlić jednako šta, rekao bih jednako Bosna. Uspomena je naše privatno vlasništvo i mi sa njom radimo šta hoćemo. Za njim ne žali regija, za njim žali cela bivša Juga. Ljudi koji su dolazili na Halidove koncerte se nikada nisu svađali. Hvala ti, dragi Halide Bešliću - rekao je u govoru između ostaloga Hadžihafizbegović.

Podsetimo, Emir se obratio i svim okupljenim poštovaocima lika i dela Halida Bešlića i dan pre komemoracije i sahrane na skupu kod Večne vatre u Sarajevu. Njemu je odlazak Bešlića teško pao, te mu je u jednom trenutku pozlilo i pomoć mu je odmah pružena.

Komemoracija Halidu Bešliću Foto: Petar Aleksić

Na komemoraciji dirljiv govor je održala i Halidova unuka Lamija, koja je svojim rečima sve dotakla.

Ne propustiteStars"MAMA NAM NIJE REKLA DA SI NAS NAPUSTIO ALI MI SMO ZNALI..." Unuka Halida Bešlića održala govor na komemoraciji, cela sala zaplakala: Želimo da si još tu, deda
Unuka Halida Bešlića održala govor copy.jpg
StarsVIKI MILJKOVIĆ NA IVICI SUZA ZBOG HALIDA BEŠLIĆA: Lakše mi je što sam ga videla: Neutešna, izgubila je velikog prijatelja
Viki Miljković i Dragan Tašković Taške
StarsSAŠA MATIĆ OTKRIO DETALJE POSLEDNJEG RAZGOVORA SA HALIDOM BEŠLIĆEM: Rekao mi je da je u bolnici tako kao da je u kafani
Screenshot 2025-10-13 at 10.50.04.jpeg
StarsMUSLIMOVIĆ SLOMLJEN OD BOLA PREKINUO INTERVJU: Govorio o Bešliću pa ga emocije savladale: Teško je reći bilo šta...
IMG-20251013-WA0112.jpg

Građani Sarajeva preko video bima prate komemoraciju Halidu Bešliću  Izvor: Kurir/A.J.Panić