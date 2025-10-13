Osman Džiho, TV autor i humorista, voditelj i kum porodice Bešlić oprostio se od Halida.

- Draga kumo Sejdo, dragi Dino... Poštovani prijatelji. Ove naočare sam kupio pre 10 dana i namerno sam ih stavio danas, jer mi je Halid rekao isti si ko doktor. Upoznali smo se 1985. godine, slučajno, ali znate, ništa nije slučajno. Imao je turneju tada, došao je u moje selo kod Mostora. Ja mlad i lud priđem njemu i pitam; "Bavim se malo glumom, mogu li ja da nastupim sa vama". On i Gljiva kažu može naravno. Došli smo u Jablanicu, pitam železničara: "Kakav je ovo grad, nema kuća, nema puta". Rekao mi je čovek da sam izašao na pogrešnoj stanici, 3 kilometara daleko. Išao sam pravo, kada sam video most, rekao sam sebi: "Idem do velikog Halida". On je bio duša, glas svoje Bosne, za mene kum, brat, učitelj. Njegove pesme nisu bezvremenski hitovi, već ceo život. Danas mogu reći, završio sam akademiju Halida Bešlića. On je bio profersor mog života i režiser. Hvala ti, Halide, za sve kadrove našega života, za svaku pesmu. Dva puta sam se rodio - prvi put kada me je majka rodila, drugi put kada sam upoznao Halida Bešlića - rekao je Džiho.