Na komemoraciji Halida Bešlića, govorio je i njegov prijatelj i kolega Haris Džinović. On je vidno utučen izašao na binu, a onda se prisetio jedne anegdote s pokojnim kolegom.

- Poštovana porodico, primite saučešće. O Halidu ne treba puno govoriti, on je bio veoma humorističan. Družiti se s njim je bila velika privilegija. Govoriti o Halidu Bešliću je vrlo jednostavno. Dobar čovek do bola, velika zvezda, zemaljski popularan, a običan, nije sebičan, to je vrlo teško postići u jednoj osobi, a sve te vrline je imao naš dragi Halid Bešlić.

Foto: Kurir

Džinović, je i ako nije mesto i vreme morao je da se priseti jedne anegdote kada su on i Bešlić snimali spot.

- Ja ću vam ispričati jednu anegdotu, ona malo nije za ovu situaciju, ali ja ću je ispričati, Davnih dana smo snimali jedna spot na Jahorini i on je islazi niz jedne spiralne stepenice kada je snimao spot.

- Kaže on: Silazim ja odozgo samo otvarmausta kao riba, ja kažem Harisu dođi ovamo da ti kažem nešto: Idiote, što mi ranije nisi rekao da ovo završimo tako brzo.. On je to sve prepričavao do pred samu smrt.

- I tako dargi moj Haldane, bilo bi mnogo toga da se kaže o tebi. Svi pre mene su govorili to i ovi iza mene. Neka ti Bog da najveći deo dženeta, najtoplniji, jer si ga ti apsolutno zaslužio ovozemaljskim životom - rekao je Džinović.