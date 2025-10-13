HILJADE LJUDI ISPRED POZORIŠTA PRATI KOMEMORACIJU HALIDU BEŠLIĆU: Građani Sarajeva u suzama, svi čekaju povorku da se oproste od omiljenog pevača
Halid Bešlić biće sahranjen danas, 13. oktobra, u Sarajevu. Da se oproste od pevača, koji je preminuo 7. oktobra, došao je veliki broj poznatih ličnosti, koje su se okupile u Narodnom pozorištu Sarajevo na komemoraciji.
I građani Sarajeva i iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i celog regiona žele da upute poslednje zbogom muzičkoj zvezdi. Hiljade ljudi se okupilo ispred narodnog pozorišta gde putem video bima prate govore na komemoraciji. Svi su u suzama i dalje u neverici zbog odlaska legendarnog pevača.
Podsetimo, na komemoraciji prisutnima se obratila i Halidova unuka Lamija, koja je na binu izašla sa bratom i tatom Dinom.
- Mnogo ljudi te voli, nismo ni bili svesni koliko te ljudi voli. Govorilo si da da sam nadarena, to si i ti meni govorio stalno. Voleli bismo da si još sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas napustio u utorak, ali mi smo znali, ćutali smo. Ti si naša ljubav, ponos i štiti. Mali smo, voleli bi smo da si tu. Kažu nam da tako mora biti, mi želimo da si još tu deda - govorila je Lamija i izazvala suze kod svih i u sali, ali i ispred pozorišta.