Slušaj vest

Halid Bešlić biće sahranjen danas, 13. oktobra, u Sarajevu. Da se oproste od pevača, koji je preminuo 7. oktobra, došao je veliki broj poznatih ličnosti, koje su se okupile u Narodnom pozorištu Sarajevo na komemoraciji.

Halid Bešlić Foto: Petar Aleksić

I građani Sarajeva i iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i celog regiona žele da upute poslednje zbogom muzičkoj zvezdi. Hiljade ljudi se okupilo ispred narodnog pozorišta gde putem video bima prate govore na komemoraciji. Svi su u suzama i dalje u neverici zbog odlaska legendarnog pevača. 

Podsetimo, na komemoraciji prisutnima se obratila i Halidova unuka Lamija, koja je na binu izašla sa bratom i tatom Dinom.

Građani Sarajeva preko video bima prate komemoraciju Halidu Bešliću  Izvor: Kurir/A.J.Panić

- Mnogo ljudi te voli, nismo ni bili svesni koliko te ljudi voli. Govorilo si da da sam nadarena, to si i ti meni govorio stalno. Voleli bismo da si još sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas napustio u utorak, ali mi smo znali, ćutali smo. Ti si naša ljubav, ponos i štiti. Mali smo, voleli bi smo da si tu. Kažu nam da tako mora biti, mi želimo da si još tu deda - govorila je Lamija i izazvala suze kod svih i u sali, ali i ispred pozorišta.

Ne propustiteStars"DVA PUTA SAM SE RODIO, KAD ME JE MAJKA RODILA I KAD SAM UPOZNAO HALIDA" Kum Bešlića potresnim govorom se oprorstio od muzičke legende
2025-10-13 11_33_34-Rakuten Viber.jpg
Stars"ZA HALIDOM ŽALI CELA BIVŠA JUGA, NAUČIO ME JE DA ŽIVIM BEZ PREDRASUDA" Emir Hadžihafisbegović održao emotivni govor na komemoraciji Halidu Bešliću
2025-10-13 11_22_12-Untitled - Notepad.jpg
Stars"MAMA NAM NIJE REKLA DA SI NAS NAPUSTIO ALI MI SMO ZNALI..." Unuka Halida Bešlića održala govor na komemoraciji, cela sala zaplakala: Želimo da si još tu, deda
Unuka Halida Bešlića održala govor copy.jpg
StarsVIKI MILJKOVIĆ NA IVICI SUZA ZBOG HALIDA BEŠLIĆA: Lakše mi je što sam ga videla: Neutešna, izgubila je velikog prijatelja
Viki Miljković i Dragan Tašković Taške

Poznati dolaze na komemoraciju Halidu Bešliću Izvor: Kurir/A.J.Panić