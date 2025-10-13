"MILOVAO SAM MU KOSU, RUKE I STOPALA" CELA SALA U SUZAMA ZBOG DINA MERLINA: Održao govor koji je sve slomio
Dino Merlin održao je potresan govor na komemoraciji u čast Halida Bešlića. Oni su bili veliki drugari, a pre samo malo više od 6 meseci objavili su zajedničku pesmu i spot "Godino vrela". Dinove reči rasplakale su sve.
Dino Merin rasplakao celu salu
- Draga porodico, prijatelji. Reči su reči, ali slike i osećaji govore mnogo više. Podeliću sa vama slike neke, kada sam bio poslednje trenutke sa vremenom. Dremao je i sa usana mu se izmakla psovka kada smo ga okretali na bok. Pričao sam mu Gljivine fore, smejali smo se. Smejali smo se da ne bi plakali, da prevarimo bol, da prevarimo smrt. Doneo sam mu čokoladu. Milovao sam mu kosu, ruke i stopala, čiste bele priglavke. Kakav je to minimalizam, nešto tako jednostavno i posebno. Nešto potrebno kao brašno, papir so,. nešto tako toplo kao naš Halid. Mnogo će vode Bosnom proteći do tad, dok se ne rodi takva duša. Gde god da si, voljen da si - rekao je Dino i rasplakao celu salu.
Očekuje se 30.000 ljudi na sahrani
Iz Grada Sarajeva su obavijestili da uvažavajući odluku porodice, najbližih prijatelja i saradnika Halida Bešlića, na komemoraciji koja će biti održana sutra u 11 sati u Narodnom Pozoroištu neće biti dozvoljen pristup medijima.
Procenjuje se da će sahrani legendarnom pevaču prisustvovati oko 30.000 ljudi.
Iz MUP-a Kantona Sarajevo apelovali su na građane da ne koriste dronove iznad mesta okupljanja i da vozila parkiraju van centra grada kako bi sve proteklo dostojanstveno.
