Dino Merin rasplakao celu salu

- Draga porodico, prijatelji. Reči su reči, ali slike i osećaji govore mnogo više. Podeliću sa vama slike neke, kada sam bio poslednje trenutke sa vremenom. Dremao je i sa usana mu se izmakla psovka kada smo ga okretali na bok. Pričao sam mu Gljivine fore, smejali smo se. Smejali smo se da ne bi plakali, da prevarimo bol, da prevarimo smrt. Doneo sam mu čokoladu. Milovao sam mu kosu, ruke i stopala, čiste bele priglavke. Kakav je to minimalizam, nešto tako jednostavno i posebno. Nešto potrebno kao brašno, papir so,. nešto tako toplo kao naš Halid. Mnogo će vode Bosnom proteći do tad, dok se ne rodi takva duša. Gde god da si, voljen da si - rekao je Dino i rasplakao celu salu.