Danas je održana komemoracija legendarnom pevaču u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Porodica, prijatelji, saradnici, političari, sportisti i mnogi drugi okupili su se da Halidu Bešliću odaju počast i govore o njegovom jedinstvenom liku i delu.

"On je sinonim ljubavi"

Nakon komemoracije o njemu su kroz suze govorili su istaknuti umetnik Miroljub Aranđelović Kemiš i njegova supruga umetnica Zorica Brunclik.

- Kako odmiče vreme, svi smo sve više svesni i bol je sve veća. Mislim da ne postoje reči, koliko god da se trudiš... Šta god da pomisliš da se o njemu ne zna, to nije moguće. On nije bio, on će ostati zauvek. On je sinonim ljubavi. Njegove pesme oslikavali su nas na svaki mogući način - kroz suze rekla je Zorica.

- Prvi put je pevao na jednom mom koncertu, jako davno. A kada sam ga pozvala nedavno na koncert, ništa me nije pitao. Samo je došao, nikada nije zaboravio svoje prve korake pored mene. Vest o njegovoj smrti mene je jako potresla, bila sam sigurna da ja sahranu neću moći da podnesem. Međutim, prošlo je nekoliko dana i eto, svesni smo da je ovo poslednja prilika da nešto učinimo za njega, više je neće biti. Meni je danas bilo mesto ovde - govorila je Zorica za Pink.

"Molitva za pokoj duše"

Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad — kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

Sarajevo ispraća Halida Bešlića: